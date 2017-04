Ferien- Wetter: Ostereiersuche im Regen?

Bereits für Dienstag prophezeit die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine Störungszone, die in der Früh von Nordwesten her durchzieht und dichte Wolken sowie Regen und Regenschauer bringt. Doch noch am Vormittag bessert sich das Wetter und es lockert sich immer mehr auf.

Foto: dpa/Tobias Hase (Symbolbild)

Bewölkt bleibt es hingegen an der Alpennordseite, wo es teils auch anhaltend regnen wird. Selbst am Nachmittag kommt es noch zu Schauern. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1600 Metern Seehöhe. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen neun bis 17 Grad.

Im Tagesverlauf des Mittwochs ziehen in allen Landesteilen ein paar Wolken durch, es scheint aber immer wieder auch die Sonne. Am Nachmittag könnten im Norden und Westen dichtere Wolken aufziehen. Meist bleibt es aber noch trocken, erst abends breitet sich auch Regen aus. Die Quecksilbersäule kommt über elf bis 17 Grad nicht hinaus.

Nicht viel besser die Prognose für Gründonnerstag: Sonnige Abschnitte und dichte Wolken wechseln einander ab. Vor allem an der Alpennordseite wird es häufig regnen, aber auch im Norden und Osten ist die Schauerneigung am Nachmittag deutlich erhöht. Schnee fällt ab 1200 bis zu 1600 Metern Seehöhe. Etwas wetterbegünstigt sind der Süden und Südosten, aber auch hier sind einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Es wird nur unwesentlich wärmer als am Vortag.

Dichte Wolken werden sich am Karfreitag von Norden her gegen die Alpen stauen, dazu regnet es zeitweise. Auch im Norden ziehen mit teils dichteren Wolken zeitweise ein paar Schauer durch, dazwischen zeigt sich jedoch auch die Sonne. Mehr Sonnenstrahlen gibt es generell im Süden, wo es überwiegend trocken bleiben sollte, mehr als zehn bis 18 Grad sind aber nicht zu erwarten.

Doch auch das Osterwochenende selbst dürfte aus aktueller Sicht eher unbeständig ausfallen und den ein oder anderen Regenschauer mit sich bringen. Doch bis dahin ist ja noch eine ganze Woche Zeit - und der April macht ja ohnedies, was er will. Vielleicht wird uns die Ostereiersuche im Regen ja doch noch erspart.

