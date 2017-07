Fenstersturz in Wien: Tragödie um Valentins Retter

Die gute Nachricht aus dem Wiener AKH vorweg: Der kleine Valentin erholt sich bestens, darf das größte Spital Österreichs vermutlich in wenigen Tagen schon wieder verlassen und nach Hause zu seinen Eltern und seinem älteren Bruder.

Foto: Andi Schiel, thinkstockophotos.de (Symbolbild)

Die schlechte Nachricht hingegen aus Wien- Hernals von Valentins Lebensretter: Das Hernalser Urgestein Wolfgang K. (53) ist in der Nacht auf Dienstag völlig überraschend gestorben! Der glühende Rapid- Fan war nämlich dafür verantwortlich, dass der Sonnenschirm vor dem Lokal "Zur Sylvia und Sepp" aufgespannt war ...

Foto: Andi Schiel

Schirm bremste Fall des Buben

Wie berichtet , war der 22 Monate alte Bub am Sonntagabend aus dem Fenster einer Wohnung im vierten Stock in die Tiefe gestürzt. Der - wie immer von Wolfgang K. vehement geforderte - Sonnenschutz vor dem Lokal dämpfte den Aufprall derart ab, dass das Kleinkind den Horror- Absturz überlebte.

Foto: Andi Schiel

"Er war ein hilfsbereiter Freund"

"Ich bin froh, dass es dem Buben besser geht, aber unendlich traurig, dass unser Wolfgang so plötzlich und unerwartet gestorben ist. Er war ein hilfsbereiter und stets gut gelaunter Freund", sagte die Wirtin am Dienstag zur "Krone" - der dreifache Familienvater und stolze Jung- Opa von Fußballtalent Tobias (13) war eine Institution in dem Grätzel in Wien- Hernals.

"Wolfgang war auch hier bei der Müllabfuhr tätig, und alle in der Nachbarschaft kannten ihn. Sein Ableben ist auch ein schwerer Verlust für die ganze Gemeinschaft", so Wirtin Sylvia.

M. Lassnig und T. Budin, Kronen Zeitung