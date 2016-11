Fenstersturz in Wien: 22- Jährige log über Vorfall

Der vermeintliche Fenstersturz einer Frau in Wien- Leopoldstadt hat sich am Donnerstag als Lüge herausgestellt. Die 22- Jährige hatte zuvor behauptet, ihr Lebensgefährte habe versucht, sie aus dem Fenster zu stoßen. In einer erneuten Einvernahme gestand die Frau am Donnerstag, die Unwahrheit gesagt zu haben. Vielmehr war sie selbst auf das Fensterbrett geklettert und abgerutscht.