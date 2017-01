Feller- Drama in Zagreb! Matt vor Hirscher Fünfter

Für Routinier Mölgg war es dritte Weltcup- Sieg (alle im Slalom) seiner Karriere, der erste seit 1. Februar 2009 in Garmisch. In der Gesamtwertung baute Seriensieger Hirscher seinen Vorsprung auf den Norweger Kjetil Jansrud auf 271 Punkte aus.

Foto: GEPA

Das Ergebnis:

1. Manfred Mölgg (ITA) 2:00,03 Min.

2. Felix Neureuther (GER) 2:00,75 +00,72 Sek.

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:00,80 +00,77

4. Daniel Yule (SUI) 2:01,02 +00,99

5. Michael Matt (AUT) 2:01,34 +01,31

6. Marcel Hirscher (AUT) 2:01,46 +01,43

7. David Ryding (GBR) 2:01,58 +01,55

8. Luca Aerni (SUI) 2:01,72 +01,69

9. Julien Lizeroux (FRA) 2:01,91 +01,88

10. Stefano Gross (ITA) 2:02,09 +02,06

11. Sebastian- Foss Solevaag (NOR) 2:02,34 +02,31

12. Andre Myhrer (SWE) 2:02,46 +02,43

13. Erik Read (CAN) 2:02,49 +02,46

14. Dong- hyun Jung (KOR) 2:02,62 +02,59

15. Jonathan Nordbotten (NOR) 2:02,65 +02,62

16. David Chodounsky (USA) 2:02,71 +02,68

17. Riccardo Tonetti (ITA) 2:02,72 +02,69

18. Naoki Yuasa (JPN) 2:02,76 +02,73

19. Sebastian Holzmann (GER) 2:02,85 +02,82

20. Marc Rochat (SUI) 2:02,98 +02,95

21. Linus Strasser (GER) 2:03,33 +03,30

22. Adam Zampa (SVK) 2:03,44 +03,41

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Marc Digruber (AUT), Dominik Raschner (AUT), Victor Muffat- Jeandet (FRA), Marc Gini (SUI), Jean- Baptiste Grange (FRA), Reto Schmidiger (SUI)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT), Marco Schwarz (AUT), Alexander Choroschilow (RUS), Giuliano Razzoli (ITA), Ramon Zenhäusern (SUI), Alexis Pinturault (FRA), Mark Engel (USA), Krystof Kryzl (CZE)