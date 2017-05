Felix Auböck fixiert OSV- Rekord über 800 m Kraul

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

13:46 Uhr: +SCHWIMMEN+

Felix Auböck fixiert in Atlanta OSV- Rekord über 800 m Kraul

Der Niederösterreicher Felix Auböck hat am Donnerstag (Ortszeit) in Atlanta bei einem Event der "Pro Swim Series" neuen österreichischen Langbahn- Rekord über 800 m Kraul fixiert. In 7:55,86 Minuten verbesserte er bei seinem Finalsieg nicht nur die mehr als acht Jahre alte, von Florian Janistyn gehaltene OSV- Bestmarke um 11/100, sondern setzte sich auch auf Rang zehn der aktuellen Weltrangliste.

Foto: GEPA

Auböck schwamm einen Negativsplit, den zweiten 400er schneller als den ersten. Auf den zweitplatzierten Zane Grothe hatte er 6,08 Sekunden Vorsprung. Die Bestleistung des Michigan- Studenten davor war seit April 2015 bei 7:57,33 gestanden. Am (heutigen) Freitag war der 20- Jährige über 400 m Kraul genannt. Für die Leistungen in seinem ersten Uni- Jahr war Auböck zum "Big Ten"- Schwimmer und "Freshman" des Jahres gewählt worden.

12:43 Uhr: +TISCHTENNIS+

Polcanova erreicht in Zagreb sicher das Viertelfinale

Bei den Kroatien Open in Zagreb ist die einzige im Turnier verbliebene Österreicherin Sofia Polcanova ins Viertelfinale gestürmt. Die als Nummer sechs gesetzte Linzerin besiegte am Freitagvormittag die Japanerin Miyuu Kihara mit 4:1 und traf ab 17.20 Uhr auf die koreanische Qualifikantin Park Joo- hyun. Die hatte zum Auftakt mit einem 4:0 gegen die topgesetzte Japanerin Hitomi Sato überrascht.

10:25 Uhr: +EISHOCKEY+

Vienna Capitals holen Ex- NHL- Spieler Samson

Die Vienna Capitals haben sich für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit dem ehemaligen NHL- Stürmer Jerome Samson verstärkt. Der 29- jährige Kanadier hat 46 Spiele für die Carolina Hurricanes absolviert und spielte in den vergangenen zwei Jahren in der DEL, wo er 2016 mit RB München Meister wurde. Samson kommt von Schwenningen zum österreichischen Meister.

Die Innsbrucker Haie gaben am Freitag die Vertragsverlängerung mit Kapitän Tyler Spurgeon bekannt.

9:58 Uhr: +BASKETBALL+

NBA: Golden State Warriors 2:0 in Front

Nach Titelverteidiger Cleveland hat auch NBA- Topfavorit Golden State sein sechstes NBA- Play- off- Spiel gewonnen. Die Warriors feierten am Donnerstagabend (Ortszeit) in Oakland einen 115:104- Heimsieg über Utah Jazz und stellten damit auf 2:0 in der "best of seven"- Serie der zweiten Runde.

Die Superstars Kevin Durant (25 Punkte) und Stephen Curry (23) waren Topscorer bei den "Dubs", bei denen auch "Defensiv- Bollwerk" Draymond Green (21) neuerlich überzeugte. Bei Utah ragte Gordon Hayward mit 33 Punkten heraus. Die Serie übersiedelt nun für zwei Spiele nach Salt Lake City, wo Grunddurchgangssieger Golden State bereits den Einzug ins Western- Conference- Finale fixieren könnte.

Die Washington Wizards überzeugten indes in der heimischen Halle mit einem 116:89- Erfolg über die Boston Celtics und verkürzten somit auf 1:2. Den Grundstein für den letztlich ungefährdeten Erfolg legten die wieder einmal von John Wall (24 Punkte) angeführten Gastgeber bereits im ersten Viertel, das sie mit 39:17 klar dominierten. Auch Spiel vier findet in der Nacht auf Montag in Washington D.C. statt.

7:26 Uhr: +EISHOCKEY+

Rangers stellte mit 4:1- Sieg gegen Ottawa auf 2:2 in Serie

Die New York Rangers mit Michael Grabner haben am Donnerstagabend im Viertelfinale der NHL erneut einen 4:1- Heimsieg gegen die Ottawa Senators gefeiert und in der "best of seven"- Serie auf 2:2 ausgeglichen. Rangers- Matchwinner war Oscar Lindberg, der im zweiten Drittel zwei Tore erzielte, eines nach Assist von Grabner. Das nächste Duell der beiden Teams findet am Samstag erneut in New York statt.

Foto: AP

22:03 Uhr: +RADSPORT+

Positive Dopingkontrollen von zwei Bardiani- Fahrern! Aus dem italienischen Rennstall Bardiani CSF haben die Fahrer Nicola Ruffoni (26) und Stefano Pirazzi (30), die für den Giro d'Italia vorgesehen waren, bei Kontrollen am 25. und 26. April positive Dopingproben abgegeben. Wie der Internationale Radsportverband (UCI) am Donnerstag bekannt gab, wurden Wachstumshormon freisetzende Peptide (GHRPs) gefunden. Die Fahrer wurden laut UCI- Reglement provisorisch suspendiert, sie können das Öffnen der B- Probe beantragen.

21:26 Uhr: +BASKETBALL+

Kapfenberg zieht ins ABL- Halbfinale ein! Die bulls Kapfenberg sind am Donnerstag in das Halbfinale der Basketball- Bundesliga der Herren (ABL) eingezogen. Im zweiten Spiel des "best of three"- Viertelfinales setzten sie sich 95:82 (48:46) bei den Traiskirchen Lions durch und gewannen die Serie vorzeitig mit 2:0- Erfolgen. WBC Wels glich indes mit einem 81:66- (37:34)- Heimsieg gegen BC Vienna aus, das Entscheidungsspiel ist Sonntag. Die Gunners Oberwart und Swans Gmunden standen als Erster bzw. Zweiter des Grunddurchgangs fix als Halbfinal- Teilnehmer fest.

20:01 Uhr: +FUSSBALL+

Schotte Stuart Baxter wieder Teamchef von Südafrika! Der südafrikanische Fußball- Verband (SAFA) hat Stuart Baxter als neuen Teamchef verpflichtet. Der 63- jährige Schotte tritt die Nachfolge von Ephraim Mashaba an und rückt bereits zum zweiten Mal auf den Chefposten. Schon von 2004 bis 2005 hatte Baxter die Südafrikaner betreut, die Teilnahme an der WM 2006 aber verpasst. Derzeit ist der Coach noch beim südafrikanischen Klub SuperSport United tätig.

19:56 Uhr: +SPRINGREITEN+

Nationenpreis mit Kühner, Rhomberg, Kayser und Puck! Österreichs Team für den Nationenpreis der Europa- Division 2 des Viersterne- Springreitturniers am Freitag in Linz steht fest. Franz Kager, der Sportdirektor des Österreichischen Pferdesportverbandes, nominierte Max Kühner (Electric Touch), Christian Rhomberg (Corbusier), Julia Houtzager- Kayser (Sterrehof's Cayetano Z) und Gerfried Puck (Bionda 3). Houtzager- Kayser landete am Donnerstag als beste Österreicherin beim Gold Tour- Auftakt mit Sterrehof's Ushi an neunter Stelle. Es siegte der Deutsche Felix Hassmann auf Balzaci.

19:31 Uhr: +TENNIS+

Marach in München im Doppel ausgeschieden!

MÜNCHEN (ATP, 482.060 Euro, Sand) - Doppel - Viertelfinale:

Brian Baker/Nikola Mektic (USA/CRO) - Oliver Marach/Mate Pavic (AUT/CRO- 1) 6:3, 6:4

19:25 Uhr: +TISCHTENNIS+

Polcanova in Zagreb im Achtelfinale! Bei den Kroatien Open in Zagreb ist für Österreich nur noch Sofia Polcanova im Rennen. Die als Nummer sechs gesetzte Linzerin steht nach 4:0- Siegen über die Russin Anna Blaschko und die Ungarin Szandra Pergel im Achtelfinale. Dort trifft sie am Freitag auf die ungesetzte Japanerin Miyuu Kihara. Daniel Habesohn scheiterte in der Runde der besten 32 am ungesetzten Ukrainer Kou Lei mit 1:4. Andreas Levenko, Alexander Chen und Simon Pfeffer hatten die Qualifikation gemeistert, in der ersten Einzelrunde war für sie aber Endstation.

19:02 Uhr: +BASKETBALL+

Tony Parker fällt bei San Antonio lange aus! NBA- Klub San Antonio hat den jüngsten Sieg über Houston teuer bezahlen müssen. Spielmacher Tony Parker verletzte sich im Abschlussviertel und musste vom Parkett getragen werden. Wie eine Untersuchung ergab, erlitt Parker einen Riss der Quadrizepssehne im linken Bein und fällt damit für den Rest des Play- offs aus.

18:37 Uhr: +KARATE+

Buchinger bei Karate- EM mit Glück im Finale! Österreichs Karateka haben auch bei den 52. Europameisterschaften in Izmit eine Medaille sicher. Vorzeigeathletin Alisa Buchinger erreichte am Donnerstag in der Kumite- Klasse bis 68 Kilogramm das Finale. Dort wartet am Samstag die Französin Alizee Agier. "Ich war heute nicht gut drauf, stehe aber im Finale. Unglaublich! Samstag ist ein neuer Tag, da werde ich alles geben", sagte Buchinger. In der 50- kg- Kategorie musste Bettina Plank in die Hoffnungsrunde, wo sie überraschend ihre Angstgegnerin Alexandra Recchia aus Frankreich besiegte. Auf die 25- Jährige wartet nun am Samstag der Kampf um Bronze. Stefan Pokorny (bis 67 kg) wurde Siebenter.

18:04 Uhr: +SCHWIMMEN+

OSV- Ehrenmitglied Eva Worisch 88- jährig verstorben! Der österreichische Schwimmsport trauert um Eva Worisch. Die EM- Bronzemedaillen- Gewinnerin von 1958 im Wasserspringen in Turin verstarb 88- jährig.

Mehr Informationen dazu finden Sie HIER!

Nach ihrer aktiven Karriere war sie u.a. auch als Trainerin im Synchronschwimmen tätig und blieb ihrem Verein Schwimmunion Wien verbunden. Sie war auch Choreografin an der Wiener Volksoper. Sohn Michael Worisch im Wasserspringen sowie Tochter Alexandra Worisch und Enkelin Nadine Brandl im Synchronschwimmen traten sportlich sehr erfolgreich in ihre Fußstapfen und nahmen auch an Olympischen Spielen teil. Nadines Bruder Fabian ist Wasserspringer. Im Österreichischen Schwimmverband war Eva Worisch Ehrenmitglied.

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

16:46 Uhr: +EISHOCKEY+

Florian Iberer kehrt nach Graz zurück! Nach sechs Jahren kehrt Florian Iberer nach Graz zurück, der 32- jährige Verteidiger spielt künftig wieder für die 99ers in der Erste Bank Eishockey Liga. Zuletzt war der Steirer in der East Coast Hockey League bei den Reading Royals engagiert. Graz verpflichtete zudem als neuen Einser- Goalie den finnischen ehemaligen NHL- Spieler Hannu Toivonen, der in den vergangenen Jahren in seiner Heimat aktiv war. Ebenfalls geholt wurden als regierende Meister der schwedische Verteidiger Jonathan Carlsson (Banska Bystrica/SVK) und die beiden kanadischen Stürmer Brock Higgs (Banska Bystrica) und Brock Nixon (Esbjerg Energy/DEN).

16:15 Uhr: +RINGEN+

Visalimov verlor bei EM gleich seinen ersten Kampf! Amirkhan Visalimov hat am Donnerstag bei den Europameisterschaften im Ringen in Novi Sad gleich seinen ersten Kampf verloren. Der Athlet von AC Wals musste sich in der Freistil- Klasse bis 74 Kilogramm in der Qualifikation dem Armenier Grigor Grigorjan geschlagen geben.

15:30 Uhr: +FUSSBALL+

Trainer Zinnbauer in St. Gallen entlassen! Der Deutsche Joe Zinnbauer ist als Trainer des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen entlassen worden. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Nach fünf Niederlagen in Folge liegen die Westschweizer nur noch fünf Punkte vor Schlusslicht FC Vaduz und sind bei noch sechs ausstehenden Spielen akut abstiegsgefährdet.

Für Zinnbauer, der seit September 2015 im Amt war und noch einen Vertrag bis 2018 besaß, übernimmt der langjährige FCSG- Profi Giorgio Contini. Zinnbauer war im September 2014 beim deutschen Bundesligaklub HSV nach dem Rauswurf von Mirko Slomka vom Trainer der Zweitvertretung zum Chefcoach der Bundesliga- Mannschaft befördert, im folgenden März aber wieder ins zweite Glied zurückbeordert worden.

13:50 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Auftakt zur Diamond League mit neuem Modus! Die Diamond League eröffnet am Freitagabend in Doha mit einem neuen Modus die Leichtathletik- Freiluftsaison 2017. Im Gegensatz zu früheren Jahren beginnt in den 32 Finalentscheidungen in Zürich (24. August) und Brüssel (1. September) alles wieder bei null. Die vorangegangen zwölf Meetings auf vier Kontinenten dienen nur dazu, die Finalisten zu ermitteln.

Dabei wird nicht mehr jede Disziplin sechsmal ausgetragen. Aus organisatorischen Gründen oder wegen der geringeren Resonanz beim Publikum stehen technische Disziplinen vor dem großen Finale nur noch viermal auf dem Programm. Davon betroffen sind: 400 m Hürden, Weit- und Dreisprung, Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen sowie die 3.000/5.000- m-Läufe und die Rennen über 3.000 m Hindernis.

12:34 Uhr: +BASKETBALL+

Weltverband erlaubt Tragen von religiösen Kopfbedeckungen! Der Basketball- Weltverband (FIBA) erlaubt per 1. Oktober das Tragen von Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen. Dies wurde anlässlich eines Kongresses in Hongkong am Donnerstag verlautbart. Die FIBA hatte das Tragen von Kopftüchern im Unterschied zu anderen Sportarten bisher nicht genehmigt. Katars Damen- Team zog 2014 seine Nennung für die Asien- Spiele aus Protest gegen das Hidschab- Verbot zurück.

Die FIBA hatte die zusätzliche Verletzungsgefahr als Grund für die bisherige Regelung genannt. Seit Herbst 2014 stand dies aber intensiver zur Diskussion, in nationalen Ligen erfolgten Probeläufe. Die FIBA sprach in einem Statement von einem "historischen Moment", als in einem Damen- Testspiel im Iran Mitte April erstmals Männer als Zuschauer zugegen waren. Die neue Regelung umfasst auch das Tragen eines Turbans oder einer Kippah.

11:52 Uhr: +FUSSBALL+

Österreich in FIFA- Weltrangliste weiter 36.! Österreichs Nationalteam ist in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA- Weltrangliste weiter auf Platz 36 zu finden. Es gab kaum Veränderungen, in den Top 20 blieb alles beim Alten. Es führt weiter der bereits für die WM 2018 in Russland qualifizierte Rekordchampion Brasilien vor Argentinien und Weltmeister Deutschland.

10:24 Uhr: +MOTORSPORT+

Alonso absolviert ersten IndyCar- Test! Formel- 1-Star Fernando Alonso hat am Mittwoch seinen ersten Testtag für das "Indy 500" hinter sich gebracht. In seiner schnellsten Runde erreichte der Spanier in seinem knallorangen Boliden in Indianapolis einen Schnitt von etwas mehr als 353 km/h.

"Es ist alles gutgegangen, aber das Härteste beginnt jetzt erst", sagte Alonso. Der zweimalige Formel- 1-Weltmeister bestreitet den US- Klassiker am 28. Mai anstelle des Grand Prix von Monaco, bei dem er sich im unterlegenen McLaren- Honda keine Chancen ausrechnet.

10:08 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- DFB- Boss Zwanziger verklagt Kanzlei! Der ehemalige DFB- Präsident Theo Zwanziger verklagt in der Affäre um die Vergabe der Fußball- WM 2006 die Frankfurter Wirtschaftskanzlei Freshfields. Das bestätigte das Landgericht Frankfurt am Mittwoch der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Kanzlei war vom DFB mit der Aufklärung der Affäre beauftragt worden.

Zwanziger beanstandet dem Bericht zufolge einige Passagen aus dem Freshfields- Untersuchungsbericht, die im Zusammenhang mit der Zahlung des DFB von 6,7 Millionen Euro stehen. "Die Parteien streiten darüber, ob eine konkrete Äußerung den Eindruck erweckt haben könnte, der Kläger habe Kenntnis vom wahren Verwendungszweck gehabt", teilte das Landgericht mit.

Der DFB hatte am 27. April 2005 das Geld an die FIFA überwiesen - mit dem Verwendungszweck der Kostenbeteiligung an einer Fußball- Gala zur WM in Deutschland. "Tatsächlich traf aber weder der Verwendungszweck zu, noch war die FIFA die letzte Empfängerin. Die Freizeichnung der Überweisung erfolgte durch Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger", steht im Freshfields- Bericht.

8:22 Uhr: +EISHOCKEY+

Penguins vor Halbfinaleinzug! Die Pittsburgh Penguins haben in der NHL einen weiteren Schritt Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gemacht. Der Stanley- Cup- Sieger gewann ohne Superstar Sidney Crosby das vierte Viertelfinalspiel gegen die Washington Capitals 3:2 und führt in der best- of- seven- Serie 3:1. Pittsburgh kann damit bereits in Spiel fünf am Samstagabend in Washington den Halbfinaleinzug perfekt machen.

Überragender Mann auf dem Eis war Penguins- Torwart Marc- Andre Fleury, der 36 Schüsse abwehrte. "Er hat sein Spiel zum richtigen Zeitpunkt gesteigert", sagte Trainer Mike Sullivan. Kapitän Crosby hatte im vergangenen Spiel eine Gehirnerschütterung erlitten.

22:56 Uhr: +EISHOCKEY+

Ex- KAC- Goalie Swette wechselt zu Innsbruck! Rene Swette setzt seine Eishockey- Karriere beim HC Innsbruck fort. Der 28- jährige Tormann kommt von Rekordmeister KAC, bei dem er nach Saisonende nach acht Jahren keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte. Der gebürtige Vorarlberger wird bei den Tirolern mit Patrik Nechvatal um die Nummer- 1-Position kämpfen. Der 23- jährige Goalie Manuel Litterbach wurde hingegen abgegeben.

21:15 Uhr: +FUSSBALL+

Carvajal droht Real Madrid im Saisonfinish länger zu fehlen! Rechtsverteidiger Dani Carvajal droht dem spanischen Rekordmeister Real Madrid im Saisonfinale länger zu fehlen. Der 25- Jährige habe sich beim 3:0 im Halbfinal- Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen den Stadtrivalen Atletico eine Oberschenkelverletzung im rechten Bein zugezogen, gab Real bekannt. Über die erwartete Ausfalldauer machte der Klub keine Angaben.

17:07 Uhr: +SKI NORDISCH+

Jason Lamy Chappuis gibt Rücktritt vom Rücktritt bekannt! Der Franzose Jason Lamy Chappuis kehrt in den nordischen Skisport zurück. Der Kombinations- Olympiasieger von 2010 gab am Mittwoch den Rücktritt vom Rücktritt bekannt. Ziel des 30- Jährigen, der nach dem Saisonende 2015 seine Karriere beendet und eine Ausbildung zum Berufspiloten gestartet hatte, sind die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. "Nachdem ich vergangenes Wochenende meine Pilotenausbildung in England abgeschlossen hatte, habe ich mich entschieden, meine aktive Karriere im Hinblick auf Olympia 2018 noch einmal neu zu starten", sagte Lamy Chappuis. Der Franzose gewann fünf Weltmeister- Titel und von 2010 bis 2012 dreimal hintereinander den Gesamt- Weltcup. Dabei gelangen ihm 26 Einzelsiege.

Foto: GEPA

16:29 Uhr: +WINTERSPORT+

Saalbach und Courchevel- Meribel bewerben sich um WM 2023! Wie erwartet gibt es für die Alpin- Ski- WM 2023 zwei Bewerber. Saalbach- Hinterglemm bekommt es im Vergabeprozess offiziell mit Courchevel- Meribel (FRA) zu tun. Um die Nordischen Weltmeisterschaften im gleichen Jahr rittern Planica (SLO) und Trondheim (NOR). Dies gab der Weltverband FIS am Mittwoch bekannt, Deadline für Einreichungen war der 1. Mai gewesen. Die letzten Alpin- Ski- Weltmeisterschaften in Österreich fanden 2013 in Schladming statt, in Frankreich war 2009 Val d'Isere Gastgeber. Es ist davon auszugeben, dass der um 2023 unterlegene Kandidat es zwei Jahre später nochmals versuchen wird.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

15:12 Uhr: +FUSSBALL+

Altachs Zech fällt für vorerst unbestimmte Zeit aus! Benedikt Zech (26) wird dem SCR Altach nach seiner im Bundesliga- Spiel am Samstag in St. Pölten erlittenen Kopfverletzung für vorerst unbestimmte Zeit fehlen. Das Heimspiel gegen die Wiener Austria am Sonntag versäumt der Verteidiger jedenfalls fix. Zech hatte sich am vergangenen Wochenende bei einem Zusammenstoß mit St. Pöltens Torhüter Christoph Riegler eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen. Zudem hatte er bei der Kollision eine stark blutende Rissquetschwunde davongetragen.

13:52 Uhr: +FUSSBALL+

Razzien bei Verband und Sportministerium in Tschechien! Die tschechische Polizei hat Razzien in den Büros des nationalen Fußballverbands (FACR) und des Sportministeriums in Prag durchgeführt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekannt gab, wird gegen drei Personen und eine Firma ermittelt. Es gehe um den Verdacht der Vorteilsnahme bei der Vergabe von staatlichen Subventionen durch das Ministerium für Schulen, Jugend und Sport. Einzelheiten nannten die Behörden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur CTK wurde auch Fußballverbandschef Miroslav Pelta zur Einvernahme vorläufig festgenommen.

12:51 Uhr: +REITEN+

Kayser, Kühner und Puck als Hoffnungen in Linz! Die Wiederholung des bisher einzigen österreichischen Sieges im Nationenpreis des CSIO- Springreitturniers von 2009 in Linz- Ebelsberg wird ein schwieriges Unterfangen. Mit Belgien und England, den Absteigern aus der Europa- Division 1, sowie u.a. Italien und Dänemark stellen sich den heimischen Reitern am Freitag hohe Hürden in den Weg.

Beim Auftakt der FEI- Nationenpreis- Serie der Europa- Division 2 hat Sportdirektor Franz Kager aber ein starkes Team zur Verfügung. Julia Houtzager- Kayser (mit Sterrehof's Cayetano Z und Ushi) und Max Kühner (Electric Touch) sind Fixstarter und tragen wie Gerfried Puck (Bionda, Bo) auch die OEPS- Hoffnungen auf einen Erfolg im Grand Prix am Sonntag.

10:45 Uhr: +TENNIS+

Bencic fällt nach Operation lange aus! Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic hat sich einer Operation am linken Handgelenk unterziehen müssen und fällt für längere Zeit aus. Die 20- Jährige war im Februar 2016 bis auf Platz sieben der Weltrangliste vorgestoßen, fiel nach mehreren gesundheitlichen Problemen aber auf mittlerweile auf Rang 123 zurück.

10:32 Uhr: +RUDERN+

ÖRV beim Weltcup- Auftakt nur mit vier Einern! Österreichs Ruderverband nimmt den Weltcupauftakt von Freitag bis Sonntag in Belgrad nur mit vier Einern in Angriff. Angeführt wird das Aufgebot von der Olympiasechsten Magdalena Lobnig, die von ihrer Erkrankung genesen ist. Die weiteren ÖRV- Teilnehmer in Serbien sind jeweils im Leichtgewichts- Einer Anja Manoutschehri sowie Jakob Zwölfer und Matthias Taborsky.

Für die Kärntnerin Lobnig ist es der Saisonauftakt, sie hatte wegen einer neuerlichen Nebenhöhlenentzündung Anfang April pausieren müssen. "Wichtig ist, dass sie starten und ihre ersten Rennen fahren kann", sagte Trainer Kurt Traer. Nach der unerwünschten Trainingspause gäbe es aber keinen Druck, denn die Geschwindigkeit fehle noch.

8:51 Uhr: +BASKETBALL+

Thomas führt Celtics mit Gala zum Sieg

Foto: Getty Images

Mit einer Gala am Geburtstag seiner kürzlich verstorbenen Schwester hat Isaiah Thomas die Boston Celtics im Viertelfinale der NBA zum zweiten Sieg geführt. Der Spielmacher kam im Spiel gegen die Washington Wizards beim 129:119 nach Verlängerung auf 53 Punkte und stellte einen Karrierebestwert für die Play- offs auf, der Rekordmeister liegt in der best- of- seven- Serie nun 2:0 vorn.

"Sie wäre heute 23 geworden. Das Mindeste was ich tun kann, ist für sie zu spielen", sagte Thomas (28): "Ich wollte den Sieg für sie holen. Sie schaut von oben zu." Chyna Thomas war Mitte April bei einem Autounfall im Bundesstaat Washington ums Leben gekommen. Ihr großer Bruder Isaiah hat trotz seiner Trauer seitdem kein Spiel verpasst.

Erfolgreich sind die Golden State Warriors in die zweite Runde gestartet. Der Vizemeister gewann zu Hause in Oakland 106:94 gegen Utah Jazz und führt mit 1:0. Stephen Curry kam auf 22 Punkte für die Warriors, bei den Gästen aus Salt Lake City war Rudy Gobert mit nur 13 Zählern Topscorer.

8:48 Uhr: +FUSSBALL+

DFB- Boss gegen Confed Cup! Nach dem deutschen Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat sich auch DFB- Präsident Reinhard Grindel deutlich gegen den Confed Cup positioniert. "Die wirtschaftliche Bedeutung für die FIFA hält sich in Grenzen. Stärker wiegt für mich die Möglichkeit, den Spielern mal einen Sommer zur Regeneration zu geben", sagte der Chef des DFB der "Sport Bild". Bierhoff hatte den Confed Cup zuletzt als "terminlich unglückliches Turnier" bezeichnet.

Grindel will beim Weltverband FIFA auch "sehr stark dafür werben, die Interessen der Klubs zu berücksichtigen. Es wäre angesichts der Aufstockung der WM ab 2026 auf 48 Teams der richtige Ansatz, an anderer Stelle Zugeständnisse zu machen", so Grindel: "Deshalb sollte auch die Klub- WM auf den Prüfstand kommen, statt sie zu reformieren."