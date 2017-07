Felix Auböck erobert Rang 5 bei Schwimm- WM

Im Vorlauf mit Bestzeit den OSV- Rekord pulverisiert, im Finale den fünften Rang erreicht. Felix Auböck ist am Sonntag über 400 m Kraul nahezu perfekt in die Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest gestartet. Nachdem er am Vormittag 3:44,19 Minuten erreicht hatte, schlug der Niederösterreicher im Finale nach 3:45,21 an. 1,28 Sekunden fehlten auf das erste OSV- Langbahn- WM- Edelmetall seit 2009.