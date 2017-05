Felipe und Lunacek treten Glawischnig- Nachfolge an

Endgültig beschlossen ist die Doppelspitze allerdings noch nicht. Dies obliegt der Bundesversammlung der Grünen, die Ende Juni in Linz tagen wird. Noch keine Entscheidung gibt es darüber, wer den Klubvorsitz im Parlament übernehmen soll. Dies sei eine Entscheidung des Klubs, hieß es in einer Pressekonferenz nach den mehrstündigen Beratungen.

Glawischnig hinterlässt kein leichtes Erbe

Die Nachfolgerinnen von Glawischnig treten kein leichtes Erbe an. Deshalb war man im Vorfeld davon ausgegangen, dass die Entscheidung der Grünen Gremien nicht so schnell ablaufen wird. Am 15. Oktober sind vorgezogene Parlamentswahlen zu schlagen. Es wird ein kurzer aber heftiger Wahlkampf erwartet. Polit- Experten erwarten einen harten Dreikampf zwischen dem Neo- ÖVP- Obmann Sebastian Kurz, FPÖ- Parteichef Heinz- Christian Strache und SPÖ- Bundeskanzler Christian Kern, bei dem die Grünen zerrieben werden könnten.

Es wird auch nicht sehr leicht, die krisengeschüttelte Partei bis zu den vorgezogenen Wahlen im Oktober so weit zu einen, dass kein Totalabsturz bevorsteht (eine neue Umfrage, die allerdings vor dem Rücktritt Glawischnigs durchgeführt wurde, sieht die Grünen nur noch bei acht Prozent) .