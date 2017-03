Feindbild Niederlande: Türken "schlachten" Orangen

Der diplomatische Streit zwischen den Niederlanden und der Türkei führt neben wütenden Protesten auch zu skurrilen Aktionen von Anhängern der in der Türkei regierenden AKP. So wurden am Sonntag in der Stadt Izmit Orangen "geschlachtet" und deren Saft ausgepresst. Die Demonstranten spielten damit wohl auf die Farbe "Oranje" an, die für die Niederlande steht. Am Samstag waren diplomatische Vertretungen der Niederlande in der Türkei aus Sicherheitsgründen abgeriegelt worden. Dennoch gelang es einem Unbekannten, auf das Dach des Konsulats in Istanbul zu klettern und die türkische Flagge zu hissen (siehe Video).