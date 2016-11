"Feind" in der Familie: Hoeneß bei RB Leipzig

Die Rede ist von Sebastian Hoeneß, Sohn von Ulis ebenfalls bekanntem Bruder Dieter. Sebastian, 34, arbeitet seit 2014 als Nachwuchstrainer bei RB. Mit seiner Leipziger U17- Auswahl steht er in der Meisterschaft derzeit auf Platz zwei hinter Werder Bremen, wie die "Bild" am Sonntag berichtet.

Foto: SID

"Völlig falsches Wort"

Unterdessen hat sich Uli am Samstag für seinen "Feind"- Sager entschuldigt. "In meiner Euphorie habe ich ein völlig falsches Wort gewählt", sagte er am Samstag beim TV- Sender Sky vor dem Spiel gegen Leverkusen. Nur im Krieg gebe es Feinde. "Im Fußball gibt es keine Feinde, sondern nur Gegner oder Rivalen", fügte Hoeneß hinzu. "Ich nehme das Wort zurück und entschuldige mich."