Fehlerhafter Thiem verliert im Halle- Achtelfinale!

Der 23- jährige Weltranglistenachte unterlag dem Niederländer Robin Haase am Mittwoch in etwas mehr als eineinhalb Stunden mit 3:6, 6:7(7). Der 30- jährige Ranglisten- 42. übernahm damit im Head- to- Head mit dem Lichtenwörther mit 3:2 die Führung.

Für Österreichs Nummer eins geht es nun ab Sonntag beim neuen Rasen- Event in Antalya weiter. Das ist zugleich die Generalprobe für das Grand- Slam- Turnier in Wimbledon, das eine Woche später startet.

Hier gibt’s den LIVETICKER zum Nachlesen!

Endstand bei Dominic Thiem gegen Robin Haase - 3:6, 6:7

19:14 Uhr: Mit einem Doppelfehler beendet Dominic Thiem die Partie - er verliert mit 3:6 und 6:7 (9)! Im Endeffekt hat der Niederösterreicher nie so recht ins Spiel gefunden. 44 (!) unerzwungene Fehler sprechen leider eine eindeutige Sprache…

19:12 Uhr: 7:8 - 1. Matchball Haase

19:11 Uhr: 7:7

19:10 Uhr: 7:6 für Thiem!

19:09 Uhr: 6:6

19:09 Uhr: 6:5

19:08 Uhr: 6:4 - zwei Satzbälle für Thiem

19:07 Uhr: 5:4 für Thiem!

19:06 Uhr: 4:4

19:06 Uhr: 4:3

19:05 Uhr: 4:2

19:05 Uhr: 3:2 für Thiem!

19:05 Uhr: 2:2

19:04 Uhr: Alles in der Reihe, Haase führt 2:1!

19:03 Uhr: Endlich! Das 1. Break für Thiem, jetzt geht’s ins Tiebreak!

19:02 Uhr: 40:15 aus Sicht von Thiem! Zwei Breakbälle!

19:01 Uhr: 30:15 aus Sicht von Thiem!

18:59 Uhr: Wackelt Haase? Es steht 0:30!

18:56 Uhr: Service ist gut gewesen! Muss sich komisch anfühlen, wenn man als Gewinner einer Challenge eigentlich der Verlierer ist. Breakchance Haase und Break Haase! Jetzt geht‘s um die Wurst!

18:56 Uhr: Mit einer tollen Rückhand knapp über die Netzkante kontert Thiem auf einen Angriff von Haase - aber mit einem Doppelfehler verspielt er die folgende 15: 0- Führung gleich wieder!

18:54 Uhr: Erst clever sowie mit viel Geduld und dann mit einem Hammerservice gleicht Haase dann aber doch noch zum 5:5 aus…

18:53 Uhr: Geht da was? Unerzwungener Fehler bei Haase und 15:30, aber dann mit einem Mega- Service stellt er auf 30:30…

18:50 Uhr: Endlich (sorry, liebe niederländische Leser) unterlaufen Haase mal zwei relativ einfache Fehler - eine langsame Vorhand ins Out und ein Rahmentreffer erlauben Thiem eine 5: 4- Führung, mit der niemand mehr gerechnet hätte.

18:47 Uhr: Und wieder diese verteufelte Vorhand von Thiem - wieder Breakball für Haase! Und wieder Einstand!

18:47 Uhr: Spektakulär stellt Thiem per Stopp und gefinkeltem Lob auf Vorteil! Aber Haase widersteht dem enormen Druck des Österreichers und kontert mit einem Volley am aufgerückten Thiem vorbei - Einstand!

18:45 Uhr: ABGEWEHRT!

18:44 Uhr: Wieder überpowert Thiem mit seiner Vorhand, verflixt nochmal - Breakchance Haase!

18:42 Uhr: Schade, ein Passierschlag Thiems dreht sich nicht und nicht zurück in Richtung des Feldes zurück - Punkt und Game für Haase! 4:4

18:41 Uhr: Ein kleines - unrundes - Jubiläum: Gerade hat Thiem seinen 18. unerzwungenen Fehler mit der Vorhand hingelegt! Und Haase führt bei eigenem Aufschlag mit 40:15!

18:38 Uhr: Wichtiger Spielgewinn für Thiem - vor allem der finale Stopp als Reaktion auf den wuchtigen Return sollte dem Österreicher Mut machen, genial!

18:36 Uhr: Puh, ein Schlag ins Netz und ein furchtbarer Smash- Fehler bringen Haase kurz mit 15:30 in die Bredouille - aber es passt zu dieser für Thiem irgendwie verhexten Partie, dass sich der Niederländer (auch dank einer gewonnenen Challenge) doch noch zum Gamegewinn "schwindelt. Aber immerhin: Diesmal hat Thiem seinen Gegner echt mal wieder ärgern können…

18:31 Uhr: Beim Stand von 0:15 serviert Thiem eigentlich toll, aber am Netz verschlägt er einen für den TV- Zuschauer leicht aussehenden Vorhand- Volley doch relativ blöd. Aber Thiem bewahrt die Ruhe und holt die nächsten vier Punkte - 3:2!

18:29 Uhr: Schade, den Schwung aus seinem gewonnenen Servicegame kann der Niederösterreicher nicht mitnehmen - per "Love" - Game stellt Haase auf 2:2!

18:28 Uhr: Nun setzt Thiem seinen Gegner unter Druck und zwingt ihn zu einem Out- Ball - passt! Game Thiem, 2: 1- Führung in Satz 2!

18:27 Uhr: YES! Mit einem Boris- Becker- Gedächtnis- Hechtsprung finalisiert Thiem eine tolle Aufholjagd nach dem verkorksten Beginn in sein Aufschlagspiel - nach zwei abgewehrten Breakbällen verzückt der die Zuschauer hier am Centre Court mit einem spektakulären Volley- Hechtsprung am Netz! Bravo!

18:24 Uhr: Du meine Güte, was ist heute nur mit Thiems Vorhand los? Manchmal erinnert die Zielgenauigkeit an die schlimmsten Zeiten der österreichischen Biathleten. Und dann folgt auch ein Doppelfehler. Komm, Dominic - das kannst du besser!

18:22 Uhr: Doch mit einem knallharten Aufschlag bereinigt er die heikle Angelegenheit - und mit einem weiteren knallharten Aufschlag stellt er auf Vorteil. Und dann gibt’s den Punktgewinn - für Haase…

18:21 Uhr: Oha, wer hätte das gedacht? Haase verspielt ein 40:15 und muss sich auf einmal mit einem Breakball herumschlagen.

18:18 Uhr: Na bitte, es geht auch anders - als ob er bei eigenem Aufschlag nie Probleme gehabt hätte, stellt unser Dominic im 1. Game des 2. Satzes auf 1:0!

18:14 Uhr: Aber so etwas gelingt ihm zu selten - und daher gewinnt Haase nach den nächsten Ballwechseln sein Aufschlagspiel dennoch. Und daher holt er auch den 1. Satz…

18:13 Uhr: Kaum gelingt Thiem mal ein wirklich guter Return, kann er auch die Initiative übernehmen - er stellt nach tollem Rückschlag und tollem Stopp per tollem Volley auf 15:30 bei Aufschlag Haase!

18:10 Uhr: Jetzt ist es passiert, das erste Break der Partie gelingt leider nicht Dominic Thiem, sondern Robin Haase - dank des nächsten Vorhandfehlers von Thiem!

18:09 Uhr: Zwei Breakbälle für Haase!

18:08 Uhr: Das scheint jetzt in Thiem zu arbeiten - 0:30 bei eigenem Aufschlag!

18:07 Uhr: Schade! Erst gelingt Thiem noch ein toller Return, aber dann verschlägt er eine Vorhand wieder in Richtung Außenbezirke von Halle - Game Haase!

18:05 Uhr: Ass Haase und Einstand - dann Vorteil Haase!

18:04 Uhr: Schade, ein Vorhandfehler verhindert die 40: 15- Führung für Thiem bei Aufschlag Haase! Aber kurz danach ist er da, der erste Breakball nach langer Zeit!

18:02 Uhr: Es wäre wieder mal Zeit für Breakchancen, meine Herren - am liebsten wäre uns aus rot- weiß- roter Sicht wohl eine für Thiem, oder?



18:01 Uhr: Starke Aufschläge bringen Thiem den 3: 3- Ausgleich, mehr als ein Punkterl hat der Österreicher seinem niederländischen Kontrahenten nicht zugestanden…

17:58 Uhr: Wieder ein bisschen sehr einfach, dieser Gameverlust zum 2:3 aus der Sicht von Thiem - ein "Love"- Game! Gerade als Rückschläger findet Thiem seinen Rhythmus noch nicht, gerade bei längeren Rallys…

17:55 Uhr: Noch ist Thiem nicht so recht auf dem Rasen angekommen - der Niederländer wirkt etwas besser auf das Grün eingestellt. Kaum schreibe ich das, überpowert Haase zweimal heftig und erlaubt Thiem damit eine 40:0- Führung - und den Ausgleich zum 2:2!

17:53 Uhr: Ein bisschen sehr locker gewinnt Haase nun sein zweites Aufschlagspiel - 2:1 für den Niederländer, der bisher mehr reagiert als agiert.

17:50 Uhr: Passt! Jetzt lässt Thiem nichts mehr anbrennen - erholt auch die nächsten beiden Punkte und stellt locker auf 1:1!

17:49 Uhr: Thiem wehrt beide Breakchancen des Niederländers ab - die zweite mit einem betont konzentriert gesetzten Volley!

17:47 Uhr: Autsch! Ein dummer Volleyfehler kostet Thiem die Chance auf das 30:15 bei eigenem Aufschlag - 15:30! Und gleich darauf folgt das 15:40 - zwei Breakbälle für Haase!

17:44 Uhr: Nach Einstand stellt Thiem mit einer "gewonnenen" Challenge zwar auf Vorteil - aber zwei bemerkenswert lange Rallys beschließt der Lichtenwörther dann mit überpowerten Vorhandschlägen: Vorteil Haase und Punkt Haase!

17:41 Uhr: Thiem holt sich die ersten beiden Punkte, lässt den Niederländer aber auf 30:30 zurückkommen - dann gibt’s allerdings gleich den 1. Breakball für den Österreicher!

17:39 Uhr: Es geht los mit Aufschlag Haase!

17:36 Uhr: Übrigens: Falls Sie in Halle und Umgebung sein sollten, die Arena ist nicht wirklich mit Menschen vollgepfropft - das eine oder andere freie Platzerl sollte sich noch finden lassen. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn sie bei uns via LIVETICKER dranbleiben…

17:34 Uhr: Die beiden Spieler haben den Centre Court bereits betreten - sie beginnen nun, sich einzuspielen.

17:30 Uhr: Gegen Haase hat Thiem bereits viermal gespielt - da er die beiden jüngsten Duelle mit dem 30- jährigen Niederländer gewonnen hat, steht es im Head- to- Head fürs Erste 2:2.

17:28 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitrunden- Spiel von Dominic Thiem gegen Robin Haase, hier im Rahmen des ATP- 500- Turniers von Halle!