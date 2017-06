D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

14:20 Uhr: +TENNIS+

Federer triumphiert zum neunten Mal in Halle

Topfavorit Roger Federer hat zum neunten Mal das Tennis- Turnier im westfälischen Halle gewonnen. Der Schweizer setzte sich am Sonntag im Endspiel gegen die deutsche Zukunftshoffnung Alexander Zverev klar mit 6:1,6:3 durch. Federer benötigte in einem einseitigen Finale lediglich 52 Minuten für seinen Triumph.

9:33 Uhr: +FUSSALL+

Getafe kehrt in Primera Division zurück

Getafe CF hat nach nur einem Jahr in der zweiten spanischen Liga die Rückkehr in die Primera Division geschafft. Der Klub aus Madrid gewann am Samstag das Play- off- Rückspiel gegen CD Teneriffa mit 3:1 und machte damit das 0:1 vom Hinspiel wett. Getafe ist nach Levante und Girona der dritte Aufsteiger.

8:59 Uhr: +FUSSBALL+

Schweinsteiger glänzt bei Chicago- Sieg

Der deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seinen Klub Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS zu einem klaren 4:0- Erfolg gegen Orlando City SC geführt. Der Ex- Bayern- Star bereitete die ersten beiden Tore von David Accam mustergültig vor. Chicago ist seit neun Spielen in Folge ungeschlagen und bleibt mit 34 Punkten dem Tabellenführer Toronto FC mit nur einem Zähler Rückstand auf den Fersen.

22:49 Uhr: +FUSSBALL+

Deutschland bei U21- EM im Halbfinale gegen England

Die vier großen europäischen Fußball- Nationen haben sich bei der U21- EM in Polen mit ihren Nachwuchsteams für das Halbfinale qualifiziert. Deutschland unterlag am Samstag im letzten Gruppenspiel zwar Italien mit 0:1, schaffte aber als bester Gruppenzweiter den Aufstieg und trifft nun am Dienstag auf England. Im zweiten Halbfinale spielen Favorit Spanien und Italien um den Finaleinzug.

19:52 Uhr: +FUSSBALL+

Altach gewinnt Europacup- Generalprobe

Der SCR Altach hat die Generalprobe für das Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde der Fußball- Europa- League gewonnen. Die Vorarlberger besiegten am Samstag in Henau den Schweizer Erstligisten St. Gallen mit 3:2. Altach steigt am kommenden Donnerstag mit dem Auswärtsspiel beim georgischen Vizemeister Tschichura Satschchere in die Saison ein.

18:58 Uhr: +HANDBALL+

Teamtorhüter Bauer wechselte zu französischem Aufsteiger

Der österreichische Handball- Teamtorhüter Thomas Bauer spielt in der kommenden Saison für den französischen Aufsteiger Massy Essonne HB. Der 31- Jährige wechselte innerhalb der französischen Liga von Pays aix Universite zum Klub aus der Hauptstadt und wird mit den Parisern um den Klassenerhalt kämpfen.

15:30 Uhr: +TENNIS+

Federer zum elften Mal im Halle- Finale

Roger Federer hat beim Tennis- Turnier in Halle zum elften Mal das Endspiel erreicht. Der 35- jährige Schweizer bezwang am Samstag im Halbfinale den Russen Karen Chatschanow mit 6:4,7:6 (5). Federer nutzte nach 1:25 Stunden seinen ersten Matchball und greift damit nach seinem neunten Titel beim mit 1,966 Millionen Euro dotierten Rasen- Event. Im Finale trifft Federer auf den Deutschen Jungstar Alexander Zverev, der im Halbfinale den Franzosen Richard Gasquet mit 4:6, 6:4, 6:3 bezwang.

12:59 Uhr: +KANU+

Österreicher verpasste Finaleinzug bei Augsburg- Weltcup

Im Canadier- Einer der Damen und Kajak- Einer der Herren haben die Österreicher am Samstag beim Wildwasser- Slalom- Weltcup der Kanuten in Augsburg den Finaleinzug verpasst. Nadine Weratschnig landete an der 20. Stelle, Viktoria Wolffhardt wurde 28. unter 30 Halbfinalistinnen. Im Kajak- Halbfinale wurde es für Matthias Weger der 24. Platz, für Mario Leitner der 35. unter 40. Jeweils 10 stiegen auf.

12:34 Uhr: +FUSSBALL+

Pirvulescu wechselt nach Polen zu Wisla Plock

Paul Pirvulescu ist von Bundesligist St. Pölten zu Wisla Plock in die polnische Liga gewechselt. Der Rumäne unterschrieb einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Der 28- jährige Linksverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 20 Bundesligaspiele für die Niederösterreicher.

11:14 Uhr: +FUSSBALL+

Spanischer 2010- Weltmeister Arbeloa trat zurück

Der 56- fache spanische Ex- Internationale Alvaro Arbeloa hat im Alter von 34 Jahren seine Karriere beendet. In seiner letzten Saison stand der Außenverteidiger bei West Ham unter Vertrag, kam bei den Engländern aber nur zu drei Einsätzen in der Premier League. Seine größten Erfolge auf Klubebene verzeichnete Arbeloa mit Real Madrid, als er zweimal die Champions League und einmal die Liga gewann. Mit Spanien wurde er 2010 Welt- sowie 2008 und 2012 Europameister.

10:24 Uhr: +TENNIS+

Murray bereitet sich in Hurlingham auf Wimbledon vor

Der Weltranglistenerste Andy Murray wird kommende Woche während seiner Vorbereitung auf das Grand- Slam- Turnier in Wimbledon in Hurlingham/London zwei Exhibition- Partien bestreiten. Der 30- jährige Brite schied diese Woche im Londoner Queen's Club bereits in der ersten Runde aus. In Wimbledon gewann er 2013 und 2016. 2017 holte er mit dem Hartplatz- Event in Dubai erst einen Titel.

8:51 Uhr: +FUSSBALL+

Zwei Dopingfälle bei Argentiniens Rekordmeister River Plate

Zwei Profis des argentinischen Rekordmeisters River Plate sind positiv auf Doping getestet worden. Abwehrspieler Lucas Martinez Quarta und der uruguayische Mittelfeldspieler Camilo Mayada haben möglicherweise das verbotene Entwässerungsmittel Hydrochlorothiazid genommen, das den Konsum von Substanzen zur Leistungssteigerung verschleiern kann.

"Es hat uns überrascht und erschüttert", erklärte Trainer Marcelo Gallardo am Freitag. Die Dopingtests waren nach zwei Spielen der südamerikanischen Copa Libertadores, dem wichtigsten Vereinswettbewerb des Kontinents, durchgeführt worden. Beiden Spieler wurden vom südamerikanischen Verband Conmebol vorläufig gesperrt.

Der Antidopingchef des Conmebol, Osvaldo Pangrazio, räumte jedoch ein, dass es sich um eine Verschmutzung der Probe im Labor handeln könne. Die Tests seien vom Labor der UCLA in den USA durchgeführt worden. Die B- Probe soll jetzt in Deutschland analysiert werden.

7:47 Uhr: +BASKETBALL+

Jordan- Trikot für 274.000 Dollar versteigert

Ein Trikot von Basketball- Legende Michael Jordan ist um fast 274.000 Dollar (244.600 Euro) im Internet versteigert worden. Das berichtete das Auktionshaus Grey Channel Auctions am Freitag. "His Airness" trug das rote Dress mit der Nummer neun beim olympischen Turnier 1984 in Los Angeles, welches die USA mit acht Siegen dominierten.

Laut dem Auktionshaus ist das der höchste jemals erzielte Preis für ein Basketball- Shirt. Vor zwei Wochen war einem Bieter jenes Paar Schuhe, mit dem Jordan 1984 spielte, 190.373 Dollar (170.340 Euro) wert. Der bisherige Rekord für ein Sport- Trikot wurde 2012 erzielt. Für das New- York- Yankees- Shirt des legendären Baseballers Babe Ruth aus dem Jahr 1920 wurden 4,4 Millionen Dollar (3,94 Millionen Euro) bezahlt.