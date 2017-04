Federer: "Thiem kann einen Grand Slam holen!"

"Krone": Lange verletzt, dann heuer die Klassiker in Melbourne, Indian Wells und Miami gewonnen. Die ganze Sportwelt feiert dich für dein Traum- Comeback. Happy?

Roger Federer: Ja! Vor allem die Tage nach den Australian Open waren speziell. Das hab ich mit meiner Familie und Freunden genossen. Extrem viele Leute haben sich mit mir gefreut, ich habe viele Fans mitgerissen. Wenn ich gewisse Bilder sehe, bekomme ich noch Gänsehaut.

Wir treffen uns in den Schweizer Bergen, weil dich die österreichischen Tennis- Manager Edwin Weindorfer und Herwig Straka von Emotion- Sports für das Rasen- Turnier in Stuttgart verpflichtet haben.

Ich spiele auf Sand wohl nur in Paris, dann ab 10. Juni den Mercedes- Cup in Stuttgart. Ein sehr cooles Turnier, ähnliche Bedingungen wie in Wimbledon. Familär und toll organisiert.

Apropos Rasen. Ich soll dir liebe Grüße von Stefan Koubek ausrichten. Dein alter Kumpel prophezeit, du holst in Wimbledon den Titel und bist am Jahresende wieder Nummer eins der Welt …

Na, dann hoffe ich, dass Koubs erstmals in seinem Leben recht hat. Übrigens fällt mir ein: Er hat mich ein paar Mal am Handy probiert, ich muss ihn zurückrufen. Der Ball ist bei mir ...

Bleiben wir in Österreich - Dominic Thiem?

Mir gefällt er sehr gut! Er hat eine ähnliche Power wie Wawrinka. Die Rückhand ist sein Paradeschlag. Ein Spieler, der viele Varianten hat. Doch er braucht noch Zeit. Dominic muss sorgfältig seinen Turnierkalender auswählen. Weniger ist oft mehr. Die Gefahr kann bestehen, dass man als junger Spieler ausbrennt. Aber: Thiem kann einen Grand Slam holen - das würde mich nicht überraschen.

Du hast gegen Dominic bisher dreimal gespielt, zweimal verloren.

Letztes Jahr im Semifinale von Stuttgart mit Matchball. Schade, das war eine super Partie.

Bist du noch geil darauf, Nummer eins zu werden?

Logisch! Aber ich bin geil darauf, Turniere zu gewinnen. Das Ranking kommt von alleine, wenn ich bei den großen Turnieren gut spiele. Da muss man siegen oder das Finale erreichen.

Du hast ein Image als "Mr. Perfect" und Gentleman - kann das auch öfters eine Belastung für dich sein?

Vielleicht auf dem Tennisplatz. Doch ihr habt ja keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht ich als Vater oder Ehemann bin. Ich hab überall meine Baustellen ...

Und zwar?

Im Organisieren zum Beispiel. Das ist mit einer Familie mit vier Kindern nicht immer leicht.

Wie geht’s jetzt in deinem Tennis- Leben weiter?

Bis 10. Mai trainiere ich in Dubai. Dann entscheide ich über Paris. Turniere hab ich schon bis Anfang nächsten Jahres geplant.

… und wenn du in Wimbledon im Sommer gewinnst. Würde dann ein Rücktritt für dich infrage kommen?

Ach, ich muss doch nicht kitschig aufhören. Nicht Siege entscheiden über das Ende, sondern mein Kopf und Körper …

