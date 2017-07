Federer steht zum 11. Mal im Wimbledon- Finale

Roger Federer hat seinen unwiderstehlichen Lauf in Richtung achten Rekord- Titel in Wimbledon am Freitag fortgesetzt! Der 35- jährige Schweizer besiegte im Halbfinale Thiem- Bezwinger Tomas Berdych (CZE- 11) mit 7:6(4), 7:6(4), 6:4 und qualifizierte sich damit ohne Satzverlust für sein elftes Endspiel an der Church Road. Am Sonntag könnte er sich den insgesamt 19. Major- Titel seiner Karriere holen. Bereits zuvor hatte sich Marin Cilic erstmals für das Endspiel der All England Tennis Championships in Wimbledon qualifiziert.