Federer- Kids finden Papas Mega- Coup ziemlich fad

"Ich glaube, die Kids haben keine Ahnung, was da gerade abgeht. Die denken sich wohl, das hier ist ein schöner Spielplatz." Roger Federer dürfte mit seiner Analyse beim Sieger- Interview am Wimbledon- Centercourt den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Zwar saßen alle seine vier Kinder, zwei Zwillingsmädchen und zwei Zwillingsbuben, g'schnäuzt, 'kampelt und angezogen wie fürs Museum in der Spielerbox bei Mama Mirka und beobachteten Papa am Rasen - wirklich in den Bann ziehen konnte Roger sie mit seinem historischen achten Wimbledon- Triumph vor allem seine beiden Burschen aber nicht.

Foto: AP

Schwestern geben Klatsch- Unterricht

Auch wenn die beiden älteren Schwestern Charlene Riva und Myla Rose versuchten, die beiden Nesthäkchen zum Klatschen zu motivieren - die Boys zogen es vor, herzerwärmende Grimassen zu schneiden, in der Nase zu bohren und die Finger zu lutschen. Trotzdem, oder gerade deswegen, bekamen die Fotografen und TV- Leute kaum genug von den süßen Federer- Kids. Die Bilder gingen um die Welt. Hier der unsterbliche Rasen- Champ Roger Federer - dort die gelangweilten Nachfahren, die mit dem Brimborium um ihr Väterchen so gar nix anzufangen wissen - einfach zum Anbeißen!

Foto: AP