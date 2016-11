Fed- Cup- Finale offen: 1:1 nach dem ersten Tag

Das Fed- Cup- Finale in Straßburg zwischen Frankreich und Tschechien ist nach dem ersten Tag offen. Karolina Pliskova brachte Titelverteidiger Tschechien in einem Marathon- Match gegen Kristina Mladenovic durch ein 6:3, 4:6, 16:14 mit 1:0 in Führung. Caroline Garcia gelang danach durch ein 7:6(6), 6:3 gegen Petra Kvitova der Ausgleich. Die Entscheidung fällt am Sonntag, an dem zwei weitere Einzel und das Doppel auf dem Programm stehen.