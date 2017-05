FC Porto trennt sich von Trainer Espirito Santo

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

7:39 Uhr: +FUSSBALL+

Porto trennt sich von Coach Nuno Espirito Santo

Foto: AFP

Portugals Topklub FC Porto hat sich am Montag nach einer Saison einvernehmlich von Trainer Nuno Espirito Santo getrennt. Der frühere Europacup- Sieger wurde nach einer 1:3- Niederlage in der letzten Liga- Runde gegen Moreirense sechs Punkte hinter Meister Benfica Lissabon Zweiter. In der Champions League war Porto im Achtelfinale gegen den nunmehrigen Finalisten Juventus Turin ausgeschieden.

21:43 Uhr: +FUSSBALL+

Kolumbianer Cuadrado von Juventus Turin fix verpflichtet! Italiens Meister und Champions- League- Finalist Juventus Turin hat den Offensivspieler Juan Cuadrado am Montag fix verpflichtet. Juve hat den 28- jährigen Kolumbianer für 20 Millionen Euro von Chelsea freigekauft. Cuadrado hat bereits in den vergangenen zwei Saisonen für die Turiner gespielt, mit denen er zwei Meistertitel und zwei Cupsiege errang. Sein Vertrag läuft nun bis Juni 2020.

Juan Cuadrado Foto: ASSOCIATED PRESS

19:26 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer zieht in 2. Quali- Runde der French Open ein! Der Niederösterreicher Gerald Melzer (Nr. 15) ist zum Auftakt der French- Open in die zweite Qualifikationsrunde eingezogen. Der 26- Jährige besiegte den Franzosen Constant Lestienne am Tag vor dessen 25. Geburtstag 6:2, 6:2 und trifft voraussichtlich am Mittwoch auf dessen Landsmann Vincent Millot. In der Weltrangliste ist der 31- Jährige als 157. um 46 Ränge hinter Melzer klassiert.

19:24 Uhr: +FUSSBALL+

Moyes nach Abstieg als Sunderland- Coach zurückgetreten! Der Schotte David Moyes ist als Trainer von Sunderland zurückgetreten. Die Mannschaft war in der am Sonntag zu Ende gegangenen Premier- League- Saison abgestiegen. Moyes stellte keine finanziellen Forderungen. "Er hat verzweifelt darum gekämpft, die Relegation zu vermeiden. Dass er jetzt kein Geld verlangt, sagt alles über seinen großen Charakter aus", sagte Klubchef Ellis Short. Moyes hatte früher Everton und Manchester United betreut und hat Sunderland im vergangenen Juli übernommen. Es reichte aber mit 24 Punkten und lediglich sechs Siegen in 38 Spielen nur für den 20. und letzten Platz.

Foto: AP

16:58 Uhr: +PARALYMPICS+

Der Wahlausschuss des ÖFB hat in einer Sitzung in Wien einstimmig beschlossen, Leo Windtner zur Wiederwahl alsPräsident vorzuschlagen. Die Wahl nimmt die am 18. Juni in Zell/See tagende Ordentliche Bundeshauptversammlung vor. DemWahlausschuss gehören die Präsidenten der Landesverbände und der Bundesliga an. Windtner amtiert seit Februar 2009.

Für Russland wird es mit Pyeongchang- Teilnahme eng! Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) sieht derzeit eine große Wahrscheinlichkeit, dass Russland nicht an den Winter- Paralympics 2018 teilnimmt. In einer Mitteilung vom Montag erklärte das IPC, das Land müsse für eine Teilnahme bis Anfang September die Vorgaben beim Thema Doping vollständig erfüllen. Das IPC hatte wegen des mutmaßlichen systematischen Staatsdopings die Mitgliedschaft des Nationalen Paralympischen Komitees Russlands (RPC) im vergangenen August aufgehoben. Deswegen hatten die russischen Sportler 2016 die Sommer- Paralympics in Rio de Janeiro verpasst.

16:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Stabhochsprung- Europameister Lisek ist der Golden- Roof- Topstar in Innsbruck! Stabhochsprung- Europameister Piotr Lisek ist der Topstar der 13. Golden Roof Challenge am 2. Juni (ab 18.45 Uhr) in Innsbruck. Dies gaben die Veranstalter am Montag bekannt. Der Pole hat in diesem Jahr als bisher einziger Athlet die Sechs- Meter- Marke überquert. Das Damen- Feld wird von der finnischen Junioren- Weltrekordlerin Wilma Murto (4,71 m) angeführt.

15:32 Uhr: +FUSSBALL+

Tormann Knett wechselt von Austria Lustenau nach Innsbruck! Tormann Christopher Knett spielt auch in der kommenden Saison in der Erste Liga, dann jedoch nicht mehr für Austria Lustenau, sondern für den FC Wacker Innsbruck. Der 26- jährige Wiener kommt ablösefrei und unterzeichnete einen Einjahresvertrag mit Option, wie die Tiroler am Montag mitteilten.

14:57 Uhr: +TENNIS+

Asarenka kündigt Comeback im Wimbledon- Vorfeld an! Die ehemalige Weltranglisten- Erste Viktoria Asarenka hat via Twitter angekündigt, dass sie ein halbes Jahr nach der Geburt ihres Sohnes Leo ihr Comeback geben will. Die 27- jährige Weißrussin möchte bereits bei einem Rasenturnier im Juni im Vorfeld des Grand- Slam- Turniers in Wimbledon (3. bis 16. Juli) auf die WTA- Tour zurückkehren. "Ich habe gute Fortschritte im Training gemacht und fühle mich bereit für den Wettkampf", betonte Asarenka, die seit Juli 2016 kein Match mehr bestritten hat. In der Weltrangliste ist die zweifache Australian- Open- Siegerin und US- Open- Finalistin (jeweils 2012 und 2013) nur noch auf dem 972. Platz zu finden und damit auf Wildcards der Veranstalter angewiesen.

13:53 Uhr: +FUSSBALL+

Rene Adler verlässt den Hamburger SV! Torhüter Rene Adler verlässt nach fünf Jahren den Hamburger SV. Dies teilte der frühere Nationalspieler auf seiner Facebook- Seite mit. Adler wechselte 2012 von Bayer Leverkusen an die Elbe und absolvierte 129 Pflichtspiele für den Klub.

13:45 Uhr: +EISHOCKEY+

Graz 99ers komplettieren mit Buzzeo ihren Kader

Die Graz 99ers haben den kanadischen Stürmer Justin Buzzeo unter Vertrag genommen und damit ihre Kaderplanungen für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) abgeschlossen. Der 27- jährige Buzzeo kommt von den Atlanta Gladiators aus der ECHL. Coach Doug Mason wird mit neun Legionären (ein Torhüter, zwei Verteidiger, sechs Stürmer) in die Saison gehen.

11:18 Uhr: +TISCHTENNIS+

Bronze für Dollmann/Kramminger bei Para- Team- WM

Manfred Dollmann und Egon Kramminger haben bei der ITTF- Para- Tischtennis- Teamweltmeisterschaft in Bratislava im Halbfinale gegen die Ukraine 0:2 verloren und damit in der Klasse 3 Bronze gewonnen. Es ist dies die erste Medaille für Österreich in einer bei Sommer- Paralympics ausgetragenen Disziplin im Jahr 2017.

10:35 Uhr: +FUSSBALL+

Auftritt der Black Eyed Peas beim Champions- League- Finale

Die kalifornische Hip- Hop- Gruppe Black Eyed Peas, die bereits sechs Grammys gewonnen hat, wird vor dem Champions- League- Finale am 3. Juni im Nationalstadion in Cardiff auftreten. Dies teilte die Europäische Fußball- Union (UEFA) am Montag in einer Aussendung mit. Das Endspiel zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Juventus Turin wird von mehr als 220 TV- Stationen weltweit übertragen.

10:20 Uhr: +GOLF+

Horschel gewinnt im Stechen PGA- Turnier in Texas

Mit einem Par auf dem ersten Extraloch hat Billy Horschel am Sonntag (Ortszeit) im Stechen gegen den Australier Jason Day das mit 7,5 Mio. Dollar dotierte US- PGA- Golfturnier in Irving, Texas gewonnen. Für Horschel, der unmittelbar davor vier Mal den Cut verpasst hatte, war es der erste Sieg auf der Tour seit 2014. Der Lohn dafür waren 1,35 Mio. Dollar (1,21 Mio. Euro) Preisgeld.

Foto: AP

10:05 Uhr: +EISHOCKEY+

Schwede Nylander MVP der WM

Der Eishockey- Weltverband IIHF hat zum Abschluss der 81. Weltmeisterschaft in Köln und Paris die besten Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Vom WM- Direktorat bestimmt:

Bester Torhüter: Andrej Wassilewski (RUS)

Bester Verteidiger: Dennis Seidenberg (GER)

Bester Stürmer: Artemi Panarin (RUS)

All- Star- Team (von Journalisten gewählt)

Tor: Andrej Wassilewski (RUS)

Abwehr: Dennis Seidenberg (GER), Colton Parayko (CAN)

Angriff: Artemi Panarin (RUS), Nate MacKinnon (CAN), William Nylander (SWE)

"Most Valuable Player" (MVP, Wertvollster Spieler): William Nylander (SWE)

Foto: AFP

07:58 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh fehlt noch ein Sieg für NHL- Finale

Die Pittsburgh Penguins benötigen in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL nur noch einen Sieg zum erneuten Einzug ins Stanley- Cup- Finale. Der Titelverteidiger demontierte am Sonntag die Ottawa Senators mit 7:0 und führt in der "Best- of- Seven"- Serie mit 3:2. Mit einem Erfolg am Dienstag in Ottawa wären die Penguins erneut im Endspiel. Pittsburgh sorgte schon im ersten Drittel für die Vorentscheidung. Olli Määttä (9.), Superstar Sidney Crosby (13.), Bryan Rust (17.) und Scott Wilson (19.) schossen die Gastgeber zu einem 4:0. Im Mitteldrittel traf Matt Cullen (22.), Phil Kessel (41.) und Trevor Daley (49.) erhöhten danach auf 7:0.

Foto: AP

22:53 Uhr: +FUSSBALL- ITALIEN+

Inter siegt erstmals seit März!

Am Abend kam Inter Mailand mit einem 3:1- Sieg beim Vierten Lazio zu seinem ersten Sieg seit Mitte März bzw. acht Spielen mit nur zwei gewonnenen Punkten. Rang sieben bleibt aber Inters mögliches Maximum. Lokalrivale AC Milan hingegen ist nach einem 3:0- Heimsieg gegen Bologna Sechster, hat damit die erste Europacup- Teilnahme seit vier Jahren fix.

Foto: ANSA

21:32 Uhr: +EISHOCKEY+

Kapfenberg als erster Finalist! Die bulls Kapfenberg sind der erste Finalist der Basketball- Bundesliga (ABL). Die Steirer gewannen am Sonntag in einem engen Semifinalmatch daheim gegen die Swans Gmunden 61:59 (30:32), womit sie die "best of five"- Serie mit 3:1 für sich entschieden. Der Finalgegner wurde später am Abend zwischen WBC Wels und Meister Gunners Oberwart ermittelt. Wels ging mit einer 2:1- Führung in diese Partie.

20:47 Uhr: +TURNEN+

Österreicher Weltcup- Vierter an Ringen! Österreichs Turn- Riege ist beim Weltcup in Osijek auf zwei Finalplatzierungen gekommen. Michael Fussenegger wurde Vierter an den Ringen, nachdem der 23- jährige Vorarlberger eine Woche davor in Koper Siebenter geworden war. Die 19- jährige Wahl- Vorarlbergerin Marlies Männersdorfer wurde in ihrem ersten Weltcup- Finale Achte am Boden. Die Siege holten die Brasilianer Arthur Zanetti bzw. Thais Fidelis.

19:30 Uhr: +TENNIS+

Gerald Melzer beginnt French- Open- Qualifikation am Montag! Nur zwei Österreicher sind bei den am Montag bzw. Dienstag beginnenden Qualifikations- Bewerben für die French Open in Paris mit von der Partie: Nach der Absage des angeschlagenen Jürgen Melzer ist bei den Herren nur sein Bruder Gerald Melzer im Einsatz. Der in der Ausscheidung als Nummer 15 gesetzte Niederösterreicher trifft bereits am Montag auf den Franzosen Constant Lestienne. Bei den Damen, die am Dienstag beginnen (noch keine Auslosung), hat Barbara Haas als einzige ÖTV- Vertreterin genannt.

19:22 Uhr: +RUDERN+

ÖRV- Junioren gewinnen EM- Bronze im Vierer ohne! Der österreichische Vierer ohne hat am Sonntag in Krefeld bei den Junioren- Europameisterschaften im Rudern die Bronzemedaille gewonnen. Liam Anstiss, Patrick Laggner, Alexander Finster und Mattijs Holler mussten sich nur Deutschland und Rumänien geschlagen geben.

19:12 Uhr: +FUSSBALL+

Schick schießt Young Boys zu Sieg gegen FC Basel!

Die Young Boys Bern haben am Sonntag in der Schweizer Meisterschaft den Schlager gegen Meister FC Basel mit 2:1 gewonnen. Matchwinner für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter war Thorsten Schick, der in der 42. Minute eingewechselt wurde und in der 52. Minute den Siegestreffer erzielte. Vize- Meister Bern liegt vor den ausstehenden drei Runden aber 18 Punkte zurück. Zu einem Österreicher- Duell ist es nicht gekommen, weil bei Basel Torjäger Marc Janko wie vier weitere Spieler für das Cup- Finale am Donnerstag geschont wurde.

Foto: GEPA

18:44 Uhr: +HANDBALL+

Göppingen gewinnt EHF- Cup ++ Magdeburg knapp Dritter! Frisch Auf Göppingen hat in eigener Halle den Titel im Handball- EHF- Cup erfolgreich verteidigt. Im deutschen Final- Krimi setzten sich die Schwaben am Sonntagabend überraschend deutlich mit 30:22 (15:13) gegen die Füchse Berlin durch. Für die in der deutschen Bundesliga schwer kriselnden Göppinger ist es der insgesamt vierte Erfolg im EHF- Pokal seit 2011. Es war bereits der zehnte deutsche EHF- Cup- Titel seit 2007, nur 2014 siegte mit Pick Szeged (HUN) ein nicht- deutsches Team. Den dritten Platz sicherte sich der SC Magdeburg mit dem Österreicher Robert Weber nur hauchdünn. Magdeburg siegte erst nach Siebenmeterwerfen mit 32:31 gegen Frankreichs Vizemeister St. Raphael. Weber war mit vier Treffern beteiligt.

18:30 Uhr: +FOOTBALL+

Siege für Ljubljana und Mödling in der AFL!

Ljubljana Silverhawks - Steelsharks Traun 62:34

Blue Devils - Mödling Rangers 0:48

17:53 Uhr: +KANU+

Lehaci in Portugal über 5000 m Fünfte, Siegl Zehnter! Ana Lehaci hat beim ersten Weltcup der Flachwasser- Kanuten in Montemor- o-Velho in Portugal im A- Finale über 5000 m in einem sechsköpfigen Feld Rang fünf belegt. In 23:34,470 Minuten hatte die Oberösterreicherin knapp 42 Sekunden Rückstand auf die irische Siegerin Jennifer Egan. Mario Siegl wurde in einem aus 14 Kanuten bestehenden Finalfeld in 21:57,040 Minuten Zehnter, es gewann der um rund 1:33 Minuten schnellere Portugiese Joao Ribeiro.

17:25 Uhr: +MOUNTAINBIKE+

Olympiasieger Schurter gewinnt beim Weltcup- Auftakt! Der Schweizer Nino Schurter hat am Sonntag beim Auftakt des Cross- Country- Weltcups der Mountainbiker in Nove Mesto seinen 21. Weltcupsieg geholt. Der Olympiasieger gewann 26 Sekunden vor dem Spanier David Valero Serrano und 1:46 Minuten vor dem Franzosen Julien Absalon. Zu den Geschlagenen gehörte mit dem Tschechen Jaroslav Kulhavy (55.) ein Hauptanwärter auf den Gesamtsieg im Weltcup.

16:28 Uhr: +FUSSBALL+

Celtic Glasgow holt Meistertitel ohne Niederlage! Celtic Glasgow hat am Sonntag einen historischen Meistertitel gefeiert. Der Serienmeister besiegte zum Saison- Abschluss Hearts mit 2:0 und gewann als erster Klub der Neuzeit die schottische Meisterschaft ohne Niederlage. Zuletzt war ein Durchmarsch ohne Niederlage dem Lokalrivalen Glasgow Rangers 1899 gelungen, damals standen allerdings nur 18 Spiele auf dem Programm. Celtic, das den sechsten Meistertitel hintereinander holte, beendete die Saison mit 34 Siegen und vier Remis - und dem Klubrekord von 106 Punkten. Der Vorsprung von 30 Punkten auf den zweitplatzierten FC Aberdeen ist ebenfalls Rekord.

16:20 Uhr: +JUDO+

Böhler Dritter bei Grand- Slam- Turnier in Jekaterinburg! Laurin Böhler hat am Sonntag beim Judo- Grand- Slam- Turnier in Jekaterinburg den dritten Platz belegt und seinen größten Karriereerfolg gefeiert. Der Kämpfer der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm kam über die Hoffnungsrunde bis in den Bronzekampf. Ebenfalls in der Klasse bis 100 kg wurde Aaron Fara Siebenter. Die weiteren ÖJV- Kämpfer blieben unplatziert.

15:27 Uhr: +GYMNASTIK+

Alle Geräte- Goldmedaillen bei EM an Awerina- Zwillinge! Alle vier Titel in den Gerätefinali der Europameisterschaften der Rhythmischen Gymnastinnen in Budapest sind an Russland gegangen. Die 18 Jahre alten Zwillingsschwestern Awerina teilten sich die Goldmedaillen, Dina triumphierte mit Reifen und Band, Arina mit Ball und Keulen.

15:00 Uhr: +EISHOCKEY+

ÖEHV- Ehrenpräsident Kalt in "Hall of Fame" aufgenommen! Dieter Kalt sen. ist in die "Hall of Fame" des Eishockey- Weltverbandes IIHF aufgenommen worden. Der langjährige Präsident des Österreichischen Verbandes fand sich am Sonntag bei der Zeremonie im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln in einer illustren Runde mit Saku Koivu (FIN), Uwe Krupp (GER), Joe Sakic (CAN), Teemu Selänne (FIN) und Angela Ruggiero (USA) wieder, die auch geehrt wurden. "Diese Aufnahme in die Hall of Fame ist das Highlight meiner Eishockey- Laufbahn. Es ist für mich persönlich eine große Ehre, aber auch eine Anerkennung für den ÖEHV und die Arbeit, die wir in den letzten Jahrzehnten gemeinsam gemacht haben", wurde Kalt zitiert. Man habe die Entwicklung des Eishockeys in Mitteleuropa mit den grenzüberschreitenden Ligen vorangetrieben und dafür gesorgt, dass der Sport einen höheren Bekanntheitsgrad erhalte.

14:49 Uhr: +FUSSBALL+

Bayern- Verteidiger Boateng beendet Saison mit Muskelblessur! Bayern- München- Innenverteidiger Jerome Boateng geht mit einer am Samstag beim 4:1 gegen Freiburg erlittenen Muskelverletzung in den Urlaub. Der deutsche Teamkollege von David Alaba soll aber nach Angaben des deutschen Meisters rechtzeitig zum Start in die Vorbereitung auf die kommende Saison wieder fit werden. Die Bayern nehmen das Training Anfang Juli auf.

Foto: AFP

14:02 Uhr: +KUNSTRADFAHREN+

Vierter Radball- EM- Titel in Folge an Schnetzer/Bröll! Die Europameister im Radball heißen erneut Patrick Schnetzer/Markus Bröll. Das Duo vom RC Höchst setzte sich in Darmstadt im Finale mit 4:2 gegen die Landsleute und Klubkollegen Simon König/Florian Fischer durch. Bronze ging nach einem 6:3- Erfolg im kleinen Finale gegen Deutschland an die Schweiz.

13:16 Uhr: +SCHIESSEN+

Thomas Mathis Dritter im Weltcup von München ! Im KK- Liegendbewerb der Männer hat für Österreich beim Sportschützen- Weltcup in München ein dritter Platz herausgeschaut. Thomas Mathis musste sich am Sonntag mit 227,1 Ringen nur dem Südkoreaner Kim Jong- hyun (248,3) und dem Norweger Stian Bogar (248,2) geschlagen geben. "Ich bin überglücklich! Dass es in den vergangenen Jahren oft so knapp war, steigert den Wert dieses Erfolgs natürlich umso mehr. Ich fühle mich sehr wohl in München und heute war es beinahe eine Wiederholung von 2013", sagte der Vorarlberger Mathis, der damals sogar Zweiter war.

13:15 Uhr: +KLETTERN+

Boulder- Staatsmeistertitel an Fischhuber und Stöhr!

Ergebnisse der Meisterschaften im Klettern in Waidhofen an der Ybbs:

Herren: 1. Kilian Fischhuber (OeAV Waidhofen/Ybbs/NÖ) - 2. Alfons Dornauer (OeAV Zillertal/T) - 3. Georg Parma (NFÖ Eichgraben/NÖ)

Damen: 1. Anna Stöhr (OeAV Innsbruck/T) - 2. Berit Schwaiger (OeAV Innsbruck/) - 3. Katharina Saurwein (OeAV Innsbruck/T)

13:03 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Portugiesin Moreira verteidigt Vorjahreserfolg beim Frauenlauf! Die Portugiesin Sara Moreira hat am Sonntag beim 30. Österreichischen Frauenlauf im Wiener Prater das Eliterennen über 5 km in 15:35,4 Minuten vor der Niederländerin Susan Krumins (15:40,1) und der Kenianerin Pauline Esikon (15:53,2) gewonnen. Moreira verteidigte damit ihren Vorjahreserfolg, sie ist regierende Halbmarathon- Europameisterin und war Topfavoritin. Schnellste Österreicherin war Jennifer Wenth in 16:51,4 auf dem neunten Platz. Die Olympia- Teilnehmerin hat nach einer Verletzungspause aber noch Trainingsrückstand. Für die diversen Bewerbe hatten 35.140 Frauen und Mädchen aus 90 Nationen genannt.

12:31 Uhr: +KANU+

Schwarz im Weltcup in Portugal über 200 m Sechste

Viktoria Schwarz hat am Sonntag beim ersten Weltcup der Flachwasser- Kanuten in Montemor- o-Velho in Portugal im Kajak- Einer über 200 m den sechsten Platz belegt. Die Oberösterreicherin lag in der olympischen Bootsklasse im A- Finale 1,494 Sekunden hinter Siegerin Teresa Portela aus Portugal. Mario Siegl kam im B- Finale über 500 m an die fünfte Stelle und wurde Gesamt- 14. Nach 16.00 Uhr finden noch die 5.000- m-Rennen mit Siegl und bei den Damen Ana Lehaci statt.

12:08 Uhr: +FUSSBALL+

Personalie Radosevic geklärt - Kroate verlässt Salzburg

Der 2:0- Heimerfolg von Salzburgs B- Elf über eine äußerst defensiv eingestellte Admira hatte am Samstag nur bedingten Unterhaltungswert. Spannender etwa war der Umstand, dass bezüglich einer weiteren Personalie beim Meister Klarheit herrscht. Der defensive Mittelfeldmann Josip Radosevic wird in der kommenden Saison nicht mehr für die "Bullen" kicken. Das bestätigte Trainer Oscar Garcia. "Er hat ein gutes Angebot bekommen, das muss man akzeptieren", sagte der Spanier über Radosevic, dessen Vertrag ausläuft und nicht verlängert wird. Der 23- jährige Kroate war im vergangenen August ablösefrei von SSC Napoli gekommen und soll nun wie kolportiert nach Spanien wechseln. Im Zusammenhang mit dem Abgang des "Sechsers", der zwar nicht erste Wahl war, aber doch 27 Pflichtspieleinsätze verzeichnete, deponierte Oscar auch eine Quasi- Forderung an den Klub: "Ich hoffe, dass ein Besserer nachkommt", sagte der Erfolgscoach.

Foto: GEPA

10:40 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State dominiert Halbfinalserie gegen San Antonio

Die Golden State Warriors haben auch das dritte Spiel im NBA- Halbfinale gegen die San Antonio Spurs gewonnen. Der Vizemeister besiegte am Samstag in San Antonio die Spurs mit 120:108. In der "best- of- seven"- Finalserie der Western Conference führen die Warriors nun mit 3:0 und können mit einem Sieg im nächsten Spiel ins Finale der nordamerikanischen Basketball- Liga einziehen. Damit deutet in der NBA alles auf eine Neuauflage des Finales zwischen Golden State und den Cleveland Cavaliers hin. Titelverteidiger Cleveland ist in der "best- of- Seven"- Serie gegen die Boston Celtics ebenfalls noch ungeschlagen, liegt 2:0 voran.

10:12 Uhr: +EISHOCKEY+

Nashville nur noch einen Sieg vom NHL- Finale entfernt

Die Nashville Predators können auf den erstmaligen Einzug in die Finalspiele in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL hoffen. Nashville gewann am Samstag im Play- off- Halbfinale 3:1 bei den Anaheim Ducks und braucht in der Finalserie der Western Conference beim Stand von 3:2 nur noch einen Erfolg zum Einzug in die Endspiele um den Stanley Cup.

Foto: AP

09:38 Uhr: +BILLARD+

Mario He gewinnt Austrian Open in St. Johann

Mario He hat als erster Österreicher die zur "Dynamic Billard Eurotour" zählenden Austrian Open im Alpendorf in St. Johann im Pongau gewonnen. Der 23- jährige Vorarlberger entschied das Finale im 9- Ball gegen den Spanier Francisco Sanchez Ruiz mit 9:2 für sich, es war sein zweiter Erfolg auf der Eurotour. Der Kärntner Albin Ouschan wurde Dritter.