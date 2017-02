FC Barcelona gewinnt Schlager bei Atletico

Der FC Barcelona hat am Sonntag den Schlager der spanischen Meisterschaft auswärts gegen Atletico Madrid mit 2:1 gewonnen. Damit liegt der Titelverteidiger nach Verlustpunkten gerechnet weiterhin vier Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid, der am Abend in Villarreal antritt. Atletico ist Tabellenvierter.