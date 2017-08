FC Barcelona gewinnt emotionales Auftaktspiel

Nach dem Terroranschlag mit 14 Toten und vielen Verletzten in Barcelona war der Saisonauftakt in und um das Stadion Camp Nou unter verstärkten Kontrollen der Zuschauer und weiteren Sondermaßnahmen erfolgt. So durften sich beispielsweise Fahrzeuge nur mit Sondergenehmigung dem Stadion nähern. Die Spieler hatten vor dem Match mit einer Schweigeminute gedacht.

Foto: AFP

Die Profis des FC Barcelona zeigten sich trotz der schrecklichen Ereignisse nicht geschockt und schüttelten auch die zwei empfindlichen Niederlagen im prestigeträchtigen Supercup- Vergleich mit Real Madrid ab. "Barca" diktierte von Anbeginn das Geschehen. Doch zur Führung benötigten die Katalanen die Mithilfe der Gäste: Der rumänische Nationalspieler Alin Tosca lenkte in der 36. Minute eine Hereingabe von Stürmer Gerard Deulofeu ins eigene Netz. Sergi Roberto sorgte drei Minuten später mit dem 2:0 für die Entscheidung.

Nach dem Rekordtransfer des Brasilianers Neymar zu Paris Saint- Germain und der Verletzung von Luis Suarez machten an der Seite von Messi neue Stürmer auf sich aufmerksam. Der Kapitän der spanischen U21- Auswahl Deulofeu war per Rückkauf- Option vom AC Milan geholt worden. Der seit einer Saison im Barca- Kader stehende Paco Alcacer rückte gleichfalls in die Startformation.

Primera Division, 1. Runde:

Freitag

Leganes - Alaves 1:0 (1:0)

Valencia - Las Palmas 1:0 (1:0)

Samstag

Celta de Vigo - Real Sociedad 2:3 (1:1)

Girona - Atletico Madrid 2:2 (2:0)

FC Sevilla - Espanyol Barcelona 1:1 (1:1)

Sonntag

Athletic Bilbao - Getafe 0:0

FC Barcelona - Betis Sevilla 2:0 (2:0)

Deportivo La Coruna - Real Madrid 22.15 Uhr

Montag

Levante - Villarreal 20.15 Uhr

Malaga - Eibar 22 Uhr