FC Barcelona deklassiert Sporting Gijon mit 6:1

Der FC Barcelona hat sich am Mittwoch zumindest für kurze Zeit an die Spitze der spanischen Primera Division geschoben. Die Katalanen fertigten Abstiegskandidat Sporting Gijon im Estadio Camp Nou mit 6:1 ab und zogen vorerst um zwei Punkte am bisherigen Tabellenführer Real Madrid vorbei. Die "Königlichen" waren erst in der Folge zu Hause gegen Las Palmas im Einsatz.