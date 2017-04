FC Barcelona blamiert sich bei Malaga

Barcelona lieferte in Malaga eine enttäuschende Vorstellung ab, Ex- Barca- Spieler Sandro Ramirez (32.) und Jony (92.) waren im Konter für den Außenseiter erfolgreich. Zudem sah Neymar nach einer Attacke eine harte Rote Karte (65.), wird daher in den nächsten Spielen fehlen.

Barca scheiterte einige Male am starken Tormann Carlos Kameni, hatte aber auch Pech, dass es bei einem Foul an Sergi Roberto im Strafraum (78.), anstatt Elfmeter nur ein Freistoß knapp außerhalb des Strafraums gegeben wurde. In gewisser Weise war es aber ausgleichende Gerechtigkeit, zumal sich das Schiedsrichterteam zuvor auch auf der anderen Seite Fehlentscheidungen geleistet hatte.