FC Barcelona beendet im Derby Espanyols Serie

Der FC Barcelona ist in der spanischen Fußball- Primera- Division vorerst bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Real Madrid herangerückt. Die Katalanen entschieden am Sonntagabend das Heimderby gegen Espanyol klar 4:1 für sich und konnten den Abstand auf Rang eins verkürzen, da Real wegen des Engagements bei der Club- WM das Duell der 16. Runde bei Valencia erst am 22. Februar 2017 austrägt.