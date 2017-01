FBI verhaftet VW- Manager wegen Dieselskandals

Volkswagen hatte gegenüber den US- Behörden lange geleugnet, die Stickoxidwerte von Dieselautos durch eine spezielle Software manipuliert zu haben. Diese sorgt dafür, dass Autos Abgaswerte nur auf dem Prüfstand einhalten, nicht aber im normalen Verkehr auf der Straße. Erst im September 2015 hatte der Konzern dies zugegeben.

Oliver Schmidt, von 2014 bis März 2015 für VW in den USA für Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verantwortlich, wurde am Samstag von Ermittlern in Florida festgenommen und soll voraussichtlich am Montag in Detroit angeklagt werden, berichtete die "New York Times" am Sonntag.

Foto: Volkswagen of America/Joe Wilssens

Das FBI, das US- Justizministerium und der Anwalt des verhafteten Managers lehnten gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab. Eine Volkswagen- Sprecherin sagte dem Blatt, dass VW weiterhin mit dem US- Justizministerium zusammenarbeite, sie wolle sich aber nicht zu Personalangelegenheiten oder irgendwelchen laufenden Ermittlungen äußern.

Dieselgate könnt VW in USA drei Milliarden Dollar kosten

Volkswagen befindet sich derzeit in heiklen Verhandlungen mit dem US- Justizministerium um einen strafrechtlichen Vergleich. Dieser könnte den Konzern mehr als drei Milliarden Dollar (umgerechnet rund 2,8 Milliarden Euro) kosten, wie vergangene Woche Insider der Nachrichtenagentur Reuters gesagt hatten.