FBI beendet Ermittlungen gegen Hillary Clinton

Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat die Bundespolizei FBI nun die Ermittlungen in der E- Mail- Affäre gegen Hillary Clinton eingestellt. FBI- Chef James Comey erklärte am Sonntagabend in einem Schreiben an den Kongress, auch die Prüfung von neu aufgetauchten E- Mails der demokratischen Kandidatin ergäben keine Anhaltspunkte für eine Anklage.