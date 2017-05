FBI- Agentin heiratete IS- Rapper "Deso Dogg"

Cuspert ist als schillernde Figur in der Islamistenszene bekannt geworden. Er soll 2010 zum Islam konvertiert sein. In Deutschland trat er als Rapper Deso Dogg auf. Er soll sich zuletzt Syrien befunden haben, war unter anderem 2015 auch in einem Video mit dem Wiener Islamisten und Hassprediger Mohammed M. beim Zuckerlverteilen zu sehen.

Im Video - Austro- Islamist und Denis "Deso Dogg" Cuspert verteilen Zuckerl an Kinder

Mehrfach wurde Cuspert aber in den vergangenen zwei Jahren totgesagt. Die deutsche Bundesregierung stuft ihn als Terroristen ein.

Der Berliner Denis Cuspert gilt als zentrale Figur der IS-Propagandamaschinerie. Foto: twitter.com

FBI- Agentin wuchs in Deutschland auf

Die FBI- Mitarbeiterin war 2014 unter dem Vorwand, Freunde in München zu besuchen, von den USA aus über Istanbul nach Syrien gereist. Zuvor war sie laut Prozessakten als FBI- Mitarbeiterin "gegen einen deutschen Staatsbürger" dienstlich aktiv und hatte mit ihm via Telefondienst Skype Kontakt aufgenommen. Die 38- jährige Übersetzerin ist in Tschechien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen und spricht deshalb fließend Deutsch.

Die FBI- Agentin und Cuspert telefonierten auch privat und kamen sich dabei offensichtlich näher. Kurze Zeit nach ihrer Ankunft in Syrien soll sie Cuspert geheiratet haben. Später habe die 38- Jährige ihre Entscheidung aber laut CNN bereut.

Die Gerichtsprotokolle im Fall Daniela Greene lesen Sie hier:

Affidavit by Jessica McBride on Scribd

Greene bereute Hochzeit: "Ich habe viel Mist gebaut"

Beim IS dürfte es ihr nicht gefallen haben und so kehrte sie in die USA zurück. Sie schrieb damals an eine nicht namentlich bekannte Person: "Ich war schwach und wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich habe viel Mist gebaut."

Nicht öffentlich bekannt ist, wie die Frau genau aus Syrien zurück in die USA kam und ob ihr dabei geholfen wurde. Im August 2104 wurde sie in den USA festgenommen und saß nach einem Prozess bis 2016 in Haft. Das relativ milde Urteil wird damit erklärt, dass sie nach ihrer Verhaftung mit dem FBI wieder kooperierte. Allein Versuche, nach Syrien auszureisen und sich erneut dem IS anzuschließen, hätten CNN zufolge schon jahrelange Haftstrafe in den USA nach sich gezogen. Greene soll seit vergangenem Sommer wieder frei sein und als Hostess in einem Hotel arbeiten.

Der IS-Terrorist Denis Cuspert wird immer wieder totgesagt Foto: YouTube.com

Cusperts aktueller Aufenthaltsort - und ob er überhaupt noch am Leben ist - ist hingegen nicht bekannt. Das FBI will aus dem Fall jedenfalls Lehren ziehen: "Als Reaktion auf diesen Fall haben wir mehrere Schritte unternommen, um Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen", hieß es in einem Statement am Dienstag. Man versuche, Sicherheitsmaßnahmen weiter zu verstärken.