Faschingsscherz: Trump schändet "Miss Liberty"

Der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly hatte Trump schon früher ein "Göttergeschenk für Karikaturisten" genannt. Der neue US- Präsident ist als Kostüm leicht nachzumachen - eine blonde Perücke und eine extralange rote Krawatte reichen.

Foto: AP

Trump schändet "Miss Liberty"

Für den Düsseldorfer Karnevalsumzug am Rosenmontag hat Tilly zwei Wagen gestaltet und damit für Aufsehen gesorgt. Auf einem Wagen ist Trump in eindeutiger Pose mit der Freiheitsstatue zu sehen. "Miss Liberty" wird offensichtlich geschändet, denn sie ist mit einem zornigen Gesichtsausdruck dargestellt. Die Botschaft für das Düsseldorfer Publikum ist klar: Der US- Präsident missbraucht die Freiheit.

Auf dem zweiten von Tilly gestalteten Wagen bekommt Trump dafür aber die Rechnung präsentiert: "Miss Liberty" steht wieder aufrecht, lächelt und hält in ihrer rechten Hand den abgetrennten Kopf des US- Präsidenten. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten ...

Foto: AFP

Spott und Hohn für Politiker

Trump ist jedoch nicht der einzige Politiker, der durch den Kakao gezogen wurde: Auch Marin Le Pen, die Chefin des Front National in Frankreich, oder der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders wurden verhöhnt.

Foto: AP

Der SPD- Kanzlerkandidat Martin Schulz wiederum war gleich auf mehreren Wagen zu sehen - auf einem davon als Steinzeitmensch, der mit einem Speer gegen Kanzlerin Angela Merkel als "Mammutti" kämpft.

Foto: AFP

Österreich: Trump- Perücken ausverkauft

Donald Trump liegt übrigens auch in Österreich im Faschingstrend. Zumindest die Haarpracht des US- Präsidenten ist Vorlage für viele Kostüme. Die Nachfrage ist so groß, dass Trump- Perücken etwa im Geschäft Jux Witte in Wien- Mariahilf am Dienstag ausverkauft waren. "Ende Jänner haben wir die Lieferung mit den Trump- Perücken bekommen und innerhalb einer Woche waren sie auch schon ausverkauft. Nachschub gibt es leider keinen, da es mittlerweile schon zu spät für die Saison wäre", so Geschäftsführerin Susanne Schmid.