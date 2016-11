Farbattacke! Hasenhüttl spottet über Fan- Chaoten

"Ein paar Vermummte sind zu unserem Bus gelaufen und haben die Vorderseite mit Farbe bearbeitet. Einer hat aus zwei Metern daneben geworfen. Der soll vielleicht beim nächsten Mal von der Seite kommen, da ist der Bus breiter", spottete der Steirer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Foto: twitter.com, GEPA

Leverkusen- Sportchef Rudi Völler war über die Aktion verärgert: "Wir können das nicht gutheißen. Ich weiß nicht ob es welche von Bayer Leverkusen oder andere waren, aber das können wir natürlich nicht hinnehmen. Das darf wirklich nicht sein."

Die Leipziger blieben auch im elften Saisonspiel ohne Niederlage. Das war zuvor einem Aufsteiger in der deutschen Bundesliga noch nie gelungen. Die Farbattacke auf den Mannschaftsbus sollte die Freude nicht trüben, dennoch meinte Hasenhüttl: "Ist trotzdem nicht witzig, weil es einfach schade ist, dass immer wieder ein paar Idioten so was machen müssen. Wir haben's trotzdem relativ schnell weggesteckt und sicher ins Stadion geschafft."