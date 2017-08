Fans nach Ellbogencheck sauer auf Arnautovic

Die rote Karte von Marko Arnautovic sorgte am Samstag in der Premier League für viel Aufregung (siehe Video oben). Der ÖFB- Star musste im Spiel gegen Southampton nach einer Ellbogen- Attacke die frühzeitig unter die Dusche. West Ham kämpfte sich nach einem 0:2- Rückstand noch zurück, kassierte aber in der dritten Minute der Nachspielzeit aus einem Elfmeter noch das 2:3. Die "Hammers" liegen nach zwei Runden in der Premier League vorerst am Tabellenende.