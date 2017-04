"Fans" greifen HSV- Bus mit Steinen & Farbbomben an

Unmittelbar vor dem Weser- Stadion! Und das, obwohl die Partie bereits im Vorfeld als Hochsicherheitsspiel eingestuft worden war und ein verstärktes Aufgebot von Polizisten und Ordnern für einen geordneten Ablauf hätte sorgen sollen. Freilich: Bis knapp vor dem Ziel schien die Anreise der Hamburger auch okay zu verlaufen, erst bei der Ankunft am Stadiongelände eskalierte die Angelegenheit.

Foto: GEPA

Dabei hatten die Sicherheitskräfte eingedenk des Vorfalls von Dortmund ihr Konzept die Anreise betreffend noch einmal adaptiert. Wie die "Bild"- Zeitung berichtet, sei der Mannschaftsbus in der vergangenen Nacht in Bremen versteckt (!) worden, und für die Anfahrt sei eine Route mit einem halbstündigen Umweg in Kauf genommen worden. Zudem wären zwei Motorräder vor und zwei Polizei- Mannschaftswagen hinter dem Bus mitgefahren.

Immerhin: Verletzt wurde niemand, am Bus ging allerdings neben der Verunstaltung durch die Farbbomben eine Scheibe zu Bruch…