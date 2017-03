Fan- Skandal und Abbruch bei Testspiel in Paris

Die Anhänger waren über Zäune geklettert, die Sicherheitskräfte waren überfordert. Auf dem Platz wurden Spieler attackiert. Der französische Schiedsrichter schickte die Mannschaften in die Kabine, weitergespielt wurde danach nicht mehr.

Elfenbeinküste gegen Senegal Foto: AFP

Es war das zweite Mal in den vergangenen fünf Jahren, dass ein Spiel zwischen den beiden Nationen wegen Zuschauerausschreitungen abgebrochen wurde. Wilmots saß in Paris auf der Tribüne, seinen neuen Posten wird der Belgier offiziell am 1. April antreten.