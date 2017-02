Fan- Randale vor Wiener Derby! Drei Festnahmen

40 bis 50 Personen seien kurz nach dem Einlass der ersten Zuschauer zwischen den Sektoren D und E des Stadions im Wiener Prater aneinandergeraten. "Das Ganze war aber schnell aufgelöst", sagte Maierhofer. Über den Auslöser für die Auseinandersetzung konnte die Polizei kurz vor Spielbeginn (16.30 Uhr) noch keine Auskunft geben.

Die Wiener Austria geht als Tabellenvierter der Bundesliga mit zehn Punkten Vorsprung auf Rapid ins Stadtduell. Die Violetten tragen ihre Heimspiele in dieser und in der nächsten Saison aufgrund der Neuerrichtung der Generali Arena in Wien- Favoriten im Happel- Stadion aus.