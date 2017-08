Fan- Eklat bei Rapids Pleite gegen die Admira

Die Hütteldorfer begannen in der Südstadt erstmals mit Neuzugang Boli Bolingoli als Linksverteidiger. Der Belgier übernahm den Part des gesperrten Thomas Schrammel. Admira- Trainer Damir Buric nahm nach dem 1:5 gegen Salzburg zwei Veränderungen vor: Statt Fabio Strauss spielte Manuel Maranda in der Innenverteidigung. Marcel Holzmann musste auf der Bank Platz nehmen, da Maximilian Sax rechtzeitig fit wurde.

Ein Ballverlust des Ex- Admiraners Stefan Schwab im Mittelfeld bedeute schon nach wenigen Pässen Unheil für Rapid. Sax spielte die Kugel an Mario Sonnleitner vorbei auf Jakolis, der den Ball am herauseilenden Richard Strebinger vorbeispitzelte. Danach brauchte Rapid einige Zeit, um gegen den gut organisierten Kontrahenten zum Abschluss zu kommen. Irgendwie war immer mindestens ein Bein im Weg.

Alu- Pech für Schwab

In der 19. Minute köpfelte Kapitän Schwab aus kurzer Distanz an die rechte Stange, ein Schaub- Schuss wurde von Torhüter Andreas Leitner entschärft. Spätestens ab da hatten die Grün- Weißen die Partie unter Kontrolle und kamen dem Ausgleich mehrmals nahe. Louis Schaub fehlte in der 25. Minute bei zwei Schussmöglichkeiten der Nachdruck. Ein abgefälschter Versuch von Andreas Kuen senkte sich gefährlich, Leitner wehrte den Ball aber zur Ecke ab. Kurz vor der Pause blockte Thomas Ebner noch einen Schwab- Schuss ab.

72 Prozent Ballbesitz hatte Rapid in der ersten Hälfte gehabt. Dort konnte man nach Wiederbeginn aber nicht anschließen, da die Admira die Gäste früher beim Spielaufbau störte.

Wieder fliegen Gegenstände

Die Niederösterreicher nutzten ihre ersten beiden Chancen nach der Pause optimal: Nach Steilpass von Sax schob Starkl Strebinger den Ball durch die Beine, keine zwei Minuten später zirkelte er den Ball aus der Distanz hoch in die rechte Ecke.

Foto: GEPA

Foto: GEPA

Wut und Enttäuschung der Rapid- Fans entlud sich in Szenen, die an die Vorwoche erinnerten. Aus dem Gästesektor in der BSFZ- Arena flogen Getränkebecher und Fahnenstangen auf das Spielfeld - und wie beim Wiener Derby ordnete der Schiedsrichter eine kurze Unterbrechung an. Nach fünf Minuten ging es weiter.

"Ich will unsere Fans nicht in Schutz nehmen. Was hier wieder abläuft, kann ich nicht verstehen. Das Spiel zu unterbrechen, verstehe ich nicht. Beide Trainer haben mit ihm gesprochen, dass er das nicht machen soll", erklärte Rapids Geschäftsführer Sport Fredy Bickel gegenüber "Sky". Vom Wurf einer Fahnenstange will der Schweizer nichts gesehen haben. Er habe nur einen Becher gesehen, so Bickel weiter.

Kurzfristig war die Admira dem vierten Tor gefährlich nahe. Sax (70.) scheiterte an Strebinger, Christoph Knasmüllner vergab aus guter Position. Dann geriet die Admira noch ins Wanken. Joelinton, der Leitner im Strafraum umkurvte und einschob, gelang der Ehrentreffer (78.). Der früher als erwartet zu seinem Comeback kommende Giorgi Kviliataia (81.) köpfelte an die Latte. Auf der Gegenseite vergab Starkl (83.) die Chance auf die endgültige Entscheidung, sein Schuss wurde auf der Linie geklärt. Murg hinderte den starken Sax (86.) am Abschluss.

Die Schlussoffensive der Rapidler brachte ebenso wie die an sich gefährlichen Konter der Admira nichts mehr ein. In der langen Nachspielzeit erhielt Murg die Rote Karte, nach einem Foul und weil er aus kurzer Distanz den Schiedsrichter- Assistenten anschoss.

Die Stimmen zum Spiel

Damir Buric (Admira- Trainer): "Vor der Pause war Rapid dominierend. Wir haben sehr diszipliniert gespielt, gut und konsequent verteidigt. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass wir diese zwei, drei Möglichkeiten nicht zu Ende gespielt haben. Umso mehr habe ich großen Respekt, wie wir nach der Pause aufgetreten sind. Die Spannung war nach dem 3:0 komplett weg. Aber jedenfalls war es ein verdienter Sieg. Schlecht war die Unterbrechung, da ist der Rhythmus irgendwie verloren gegangen. Am Schluss haben wir die Möglichkeiten auch nicht zu Ende gespielt."

Goran Djuricin (Rapid- Trainer): "Wir haben die erste Hälfte komplett dominiert, sind durch einen Eigenfehler gleich am Anfang in Rückstand geraten. Wir hatten dann drei, vier gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Mit dem zweiten Tor wieder nach einem Eigenfehler sind wir auf die Verliererstraße gekommen. Aber in den letzten 15, 20 Minuten hat die Mannschaft Moral beweisen. Wir wollten das Gesicht nicht verlieren. Insgesamt war der Sieg der Admira verdient. Ich verstehe den Unmut der Fans. Wir haben die geilsten Fans, die es gibt, wenn wir gewinnen. Aber solche Vorfälle haben auf dem Fußballplatz nichts verloren."

Bundesliga, 4. Runde:

FC Flyeralarm Admira - SK Rapid Wien 3:1 (1:0)

Maria Enzersdorf, BSFZ- Arena, 4.700, SR Schörgenhofer

Tore: 1:0 (1.) Jakolis, 2:0 (63.) Starkl, 3:0 (65.) Starkl bzw. 3:1 (78.) Joelinton

Admira: Leitner - Zwierschitz, Wostry, Maranda (82. Strauss), Ebner - Lackner, Toth (60. Maier) - Sax (87. Grozurek), Knasmüllner, Starkl - Jakolis

Rapid: Strebinger - Pavelic, Sonnleitner, Wöber, Bolingoli (81. Prosenik) - Auer (74. Kvilitaia), Schwab - Murg, Schaub (73. Keles), Kuen - Joelinton

Gelbe Karten: Toth, Grozurek bzw. Auer, Sonnleitner, Joelinton, Kvilitaia, Keles

Rote Karte: Murg (92.)