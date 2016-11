Fan- Attacke auf Sohn! Henrik Larsson tritt zurück

Der frühere Weltklassestürmer Henrik Larsson ist als Trainer des schwedischen Fußballklubs Helsingborgs IF zurückgetreten. Hintergrund ist die Attacke auf seinen Sohn durch Fans am vergangenen Wochenende. In einer Mitteilung sagte Clubchef Mats- Oka Schulze am Mittwoch, die Rücktrittsentscheidung des 45- Jährigen sei gemeinsam mit dem Verein getroffen worden.