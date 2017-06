Familiendrama: Vater ersticht zwei seiner Kinder

Der Vater wies demnach ebenfalls Stichverletzungen auf, die er sich nach Polizeiangaben vermutlich selbst zufügte. Bisher konnte der Mann noch nicht vernommen werden.

Vater schon mehrmals gewalttätig aufgefallen

Die 29- jährige Mutter hatte die drei schwerverletzten Kinder am Donnerstagvormittag in dem Haus gefunden, als sie von einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt nach Hause zurückkehrte. Zwei der Buben starben dann an ihren schweren Verletzungen. Die Umstände der Tat sind nach Polizeiangaben noch völlig unklar.

Laut MDR soll der Mann schon als gewalttätig aufgefallen sein. Erst Anfang der Woche soll er die Mutter der Kinder verprügelt haben.