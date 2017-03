Familie verschwunden: Schwager gesteht Morde

D

Die französische Polizei auf der Suche nach der Familie Troadec Foto: AFP

Beweisstücke Hunderte Kilometer voneinander entfernt

Das Elternpaar, der 21 Jahre alte Sohn und diejährige Tochter waren Mitte Februar verschwunden. Im Haus der Familie waren ein blutverschmiertes Handy und zahlreiche weitere Blutspuren entdeckt worden. Die Justiz hatte schon damals Ermittlungen wegen Mordes und Entführung eingeleitet.

Am 1. März fand eine Joggerin dann eine Hose mit der Krankenkassenkarte der Tochter - in der rund 270 Kilometer vom Haus der Familie entfernten bretonischen Gemeinde Dirinon, aus der die Troadecs ursprünglich stammen. In der Gegend wurden später auch eine Kreditkarte sowie ein Schulbuch gefunden, das dem Vater gehörte. Das lange gesuchte Auto des Sohns wiederum wurde in der Hafenstadt Saint- Nazaire entdeckt, die knapp 60 Kilometer von Orvault entfernt liegt.

Da sowohl der Sohn als auch der Vater in der Vergangenheit unter psychischen Problemen gelitten haben sollen, schlossen die Ermittler die beiden als mögliche Täter zunächst nicht aus.

Entscheidende Wende im Fall durch DNA- Spuren

Der Fall nahm eine neue Wendung, als am Sonntag die Schwester und der Schwager des Familienvaters in Gewahrsam genommen wurden. Beide waren bereits zu Beginn des Falls vernommen worden, nun führten DNA- Spuren des Schwagers im Haus der Familie sowie im Auto des Sohnes die Ermittler erneut auf deren Spur. Die Schwester schweige bisher zu dem Fall, wie es aus Ermittlerkreisen weiter hieß.

Erinnerungen an ähnliche Bluttat in Frankreich

Der Fall weckte in Frankreich Erinnerungen an eine Bluttat im Jahr 2011: Ebenfalls nahe Nantes wurden damals eine Mutter und ihrer vier Kinder ermordet. Von dem Familienvater, der als Hauptverdächtiger gilt, fehlt bis heute jede Spur. Eine besonders erstaunliche Parallele zwischen den beiden Fällen: Einer der 2011 ermordeten Söhne ging Medienberichten zufolge auf dieselbe Schule wie der Sohn der nun ermordeten Familie.

