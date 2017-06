Falsche Schreibweise löste Terroralarm aus

Knapp zwei Wochen nach dem Terroralarm beim deutschen Musikfestival "Rock am Ring" sind nun nähere Hintergründe bekannt geworden: Schreibfehler bei den Namen der zwei in Verdacht geratenen Aufbauhelfer haben demnach zur Unterbrechung der Konzerte und Evakuierung des Geländes geführt, erklärte der Präsident des zuständigen Landeskriminalamts, Johannes Kunz, am Mittwoch.