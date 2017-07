Fallschirm öffnete sich nicht - Wiener Arzt tot

Gemeinsam mit zehn Gleichgesinnten hatte sich Siegfried S. Mittwochfrüh per Hubschrauber auf den norditalienischen Berg Civetta im Dolomitengebiet fliegen lassen, um dann aus rund 3000 Metern Höhe in die Tiefe zu springen - im freien Fall, ausgestattet nur mit einem flugtauglichen Jumpsuit und einem Fallschirm am Rücken. Dieser wird von Basejumpern für gewöhnlich erst im letzten Moment geöffnet.

Der Schirm des Wiener Orthopäden ging laut aktuellem Ermittlungsergebnis nicht auf. Stundenlang suchten die von den Freunden alarmierten Einsatzkräfte nach dem vermissten 48- Jährigen, bis dessen Leiche schließlich in 1950 Metern Seehöhe gefunden und geborgen wurde.

"Die Recherchen zur Unglücksursache laufen. Die Leiche wird jetzt nach Österreich überstellt", so ein italienischer Ermittler.

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung/krone.at