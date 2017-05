Fall Kührer: Julias Bruder schrieb an Verurteilten

Mit blauem Kugelschreiber, in leserlicher Handschrift - datiert, unterschrieben. Mit dem Namen Stefan Kührer. Es ist der Bruder von Julia Kührer, der hübschen Schülerin aus Pulkau in Niederösterreich, die im Juni 2006 spurlos verschwand und erst Jahre später, am 30. Juni 2011, im letzten Winkel eines Erdkellers in Dietmannsdorf entdeckt wurde. Verbrannt, skelettiert.

Julia Kührer wurde 2012 am Friedhof der Pfarrkirche St. Michael beerdigt. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Julias Leiche in Keller von Michael K. entdeckt

Es war der Keller von Michael K., der 2013 wegen Mordes an der damals 16- Jährigen verurteilt wurde. Doch bis heute gibt es Zweifel an der Schuld des Videothekenbesitzers, der die Weinviertler Jugend mit harten Drogen wie Crystal Meth versorgt haben soll. Zumindest halten sich Gerüchte, wonach Julia an einer Überdosis gestorben und von Bekannten "versteckt" worden sein soll, hartnäckig.

Der verurteilte Michael K. Foto: Martin A. Jöchl, krone.at-Grafik

"Habe einen neuen Zeugen aufgetrieben"

Julias Bruder jedenfalls könnte Näheres wissen, wie sein Schreiben, das er an den Mörder seiner Schwester ins Hochsicherheitsgefängnis Krems- Stein schickte, zeigt: "Habe ebenfalls einen neuen Zeugen aufgetrieben - ob er auch zu einer offiziellen Aussage bereit ist, kann ich noch nicht sagen." Anwalt Wolfgang Blaschitz ist zuversichtlich. "Wir finden den oder die Schuldigen. Mein Mandant hat das Mädchen nicht umgebracht."

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung