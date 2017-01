Fahrzeuglenker erfasst Fußgänger - und flüchtet

Drei Skiurlauber aus Dänemark, zwei Männer und eine Frau, waren gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf der Brucker Bundesstraße unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 39 auf der gegenüberliegenden Seite ein Taxi stehenblieb und die Gruppe fragte, ob sie mitfahren wolle.

Däne gegen Taxi geschleudert

Als der 56- Jährige daraufhin die Fahrbahn betrat, kam es zu Kollision mit dem bislang unbekannten Fahrzeuglenker. Der Däne wurde mit voller Wucht erfasst und seitlich gegen das Taxi geschleudert, sodass die Seitenscheibe zerbarst. Anschließend wurde der Mann hinter das Fahrzeug katapultiert und kam unter einem dahinter bereits stehengebliebenen Pkw zum Liegen.

Polizisten und Sprengelarzt leisteten Erste Hilfe

Polizisten, die sich durch Zufall in der Nähe des Unfallortes befanden, leisteten sofort Erste Hilfe. Auch der zuständige Sprengelarzt, der gerade auf dem Heimweg war, passierte die Unfallstelle und übernahm sofort die Versorgung des Schwerverletzten. Der 56- Jährige sowie der zweite Däne, der eine Verletzung am Unterschenkel erlitten hatte, wurden ins Spital gebracht.

Fahrzeugteile am Unfallort sichergestellt

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Lenker verlief negativ. Am Unfallort konnten jedoch Fahrzeugteile sichergestellt werden, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu dem Auto des Flüchtigen gehören. Aufgrund erster Erhebungen dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen oder silbernen Kleintransporter, wie einen VW- Caddy oder ähnliches, handeln.

Der Wagen muss durch die Kollision deutlich sichtbare Beschädigungen an der Front aufweisen. Zudem wurde auf jeden Fall der linke Außenspiegel stark beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Zell am See unter der Telefonnummer 059/133- 5170 oder an jeder anderen Polizeidienststelle erbeten.