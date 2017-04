Fahrer lässt schwangere Niqab- Frau nicht in Bus

Die "Emder Zeitung" zitierte den Mann der Betroffenen mit den Worten, der Busfahrer habe sich zur Begründung seines Verhaltens auf "Sicherheitsgründe" berufen.

Stadt Emden leitet Verfahren ein

Die Polizei habe laut der Zeitung den Vorgang an die Stadt weitergeleitet, weil diese für mutmaßliche Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz zuständig sei. Bei dem von der Stadt eingeleiteten Verfahren geht es um einen möglichen Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz. Demnach müssen Kunden mit gültigen Tickets befördert werden.

Foto: APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN

Busfahrer droht Strafe von bis zu 10.000 Euro

Im Rahmen eines Ordnungswidrigkeiten- Verfahrens würden jetzt der Busfahrer und das Busunternehmen angehört, um den Fall aufzuklären. Je nach Ergebnis sei denkbar, dass ein Verwarngeld von 55 Euro oder sogar ein Bußgeld bis 10.000 Euro verhängt werde. Die Höhe hänge laut Stadt von der Verhältnismäßigkeit des Falles ab. Für eine Beurteilung müssten zunächst der Fahrer und das Busunternehmen angehört werden.

Busunhternehmen: "So etwas darf nicht passieren"

Das von den Stadtwerken in Emden beauftragte private Busunternehmen habe in einer Stellungnahme bereits ein Fehlverhalten eingeräumt, sagte Geschäftsführer Temmo Poppenga von der kommunalen Stadtverkehrsgesellschaft. Danach habe der Fahrer offenbar aus Unkenntnis gehandelt. "Aber so etwas darf nicht passieren und sich auch nicht wiederholen", sagte Poppenga.

Ähnlicher Fall in Dresden

Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits Mitte März in der deutschen Stadt Dresden zugetragen. Der Fall wurde von einer jungen Studentin aus Frankfurt öffentlich gemacht. Der Busfahrer hatte sich damals beharrlich geweigert, drei muslimische Frauen - zwei trugen Kopftücher, eine trug Niqab - mitzunehmen. Der Busfahrer begründete dies damit, dass er nur Fahrgäste befördern könne, die auch erkennbar seien. Falls diese Personen eine Straftat begehen sollten, würde er nicht wissen, wie die Täter aussähen.

Foto: FRED DUFOUR/AFP/picturedesk.com (Symbolbild)

Nach Absprache mit der Zentrale ließ er die drei Muslimas dann doch einsteigen. Nachdem der Fall dann in der "Sächsischen Zeitung" öffentlich wurde, entschuldigte sich ein Sprecher des Regionalverkehrs Dresden bei den Frauen. Im Interview mit den "Dresdener Neuen Nachrichten" räumte er ein: "Natürlich war das für die Frauen sehr unangenehm. Das tut uns sehr leid."