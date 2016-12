Fahrdienstleiter fasst dreieinhalb Jahre Haft aus

Zehn Monate nach dem Zugunglück von Bad Aibling in Bayern ist der Fahrdienstleiter zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 40- Jährige sei der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig, befand das Landgericht Traunstein am Montag. Bei dem Zusammenstoß zweier Züge am 9. Februar waren zwölf Menschen gestorben und 89 weitere teils lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte bis kurz vor dem Zusammenprall das Fantasy- Rollenspiel "Dungeon Hunter 5" auf seinem Handy gespielt.