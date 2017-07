Facebook- Rebell Schrems dockt bei den NEOS an

Der als "Facebook- Rebell" bekannte Datenschutz- Aktivist Max Schrems berät die NEOS. Parteiobmann Matthias Strolz hat den Juristen am Freitag in einer Pressekonferenz als weiteren Partner präsentiert. Schrems soll einen sogenannten, als politisches Programm angedachten, Chancen- Plan zum Thema "Faire Digitalisierung" erarbeiten. In diesem Zusammenhang forderte Strolz ein eigenes Innovationsministerium.