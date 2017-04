Facebook- Postings im Krankenstand - Frau entlassen

Facebook- Postings im Krankenstand sind einer Dienstnehmerin zum Verhängnis geworden. Die Oberösterreicherin hatte unter anderem Bilder von Partys und Badeausflügen auf dem sozialen Netzwerk gepostet. Der Arbeitgeber, bei dem sie zu diesem Zeitpunkt bereits gekündigt hatte und sich in der Kündigungsfrist befand, wandte sich an die Wirtschaftskammer. Ergebnis: Der Krankenstand wurde nach einer Untersuchung aufgehoben und die Dienstnehmerin fristlos entlassen. Ihre Klage gegen die Entlassung verlor die Frau in erster Instanz.