F1- Weltmeister Rosberg beendet seine Karriere!

Knalleffekt in der Formel 1: Champion Nico Rosberg hat am Freitag in der Wiener Hofburg vor Journalisten völlig überraschend seinen Rücktritt vom Motorsport erklärt. Erst am vergangenen Wochenende (oben im Video) holte sich Rosberg in Abu Dhabi erstmals die Formel- 1-Krone.