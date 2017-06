F1: Steigt WM- Finale ab 2019 erst zu Weihnachten?

Stellvertretend bezog der spanische Routinier Fernando Alonso klar Stellung: "Als ich 2001 anfing, gab es 16 Rennen. Jetzt sind es 20, das genügt. Wir alle brauchen Zeit zum Verschnaufen. Sollten die 25 Rennen pro Jahr kommen, beende ich sofort meine Karriere!"

Die F1- Chefs befinden sich aber bereits auf der Suche nach neuen Rennlocations. New York steht dabei (einmal mehr) gemeinsam mit anderen US- Städten wie Miami oder Las Vegas ganz oben auf der Liste. Dass das US- Unternehmen Liberty Media den Heim- Markt in Nordamerika für die Formel 1 erobern will, ist schließlich kein Geheimnis.

Montreal fix bis 2029 im Kalender

Da passt die langfristige Verlängerung mit Montreal, wo am Sonntag das siebente Saisonrennen gefahren wird, gut ins Bild. Der neue Vertrag mit der kanadischen Metropole läuft nun gleich bis 2029.

So umfangreich der Kalender klingen mag - die Termingestaltung soll dank Absprache mit anderen Sportarten mit mehr Feingefühl als bisher erfolgen. Überschneidungen wie jene beim Silverstone- Grand- Prix 2018 soll es dann nicht mehr geben. Dieser wird nämlich am 15. Juli, also am gleichen Tag wie das Finale der Fußball- WM in Russland sowie das Tennis- Herren- Finale in Wimbledon, über die Bühne gehen.

