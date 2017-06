F1- Qualifying wegen Justin Timberlake verschoben

Am Samstag, den 21. Oktober gibt US- Superstar Justin Timberlake ein Konzert am Circuit of the Americas. Aus diesem Grund verschiebt die Formel 1 ihr Qualifying. Es wird um 16 Uhr Ortszeit und somit um 23 Uhr MESZ absolviert. Die Organisatoren hoffen, dass möglichst viele F1- Fans, die das Qualifying besuchen, im Anschluss auch beim Konzert bleiben.

Wie "Motorsport.com" berichtet, sind die Teammanager nicht glücklich über diese Entscheidung. Sie wurden in Baku vor dem GP von Aserbaidschan darüber informiert. Da das dritte freie Training nicht verschoben wird, vergrößert sich die Pause zwischen Training und Qualifikation. Vor allem die Mechaniker werden darunter leiden, da sich ihr Arbeitstag um zwei Stunden verlängert.