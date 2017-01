F1: Keine Rachegelüste bei Ex- Boss Ecclestone

Der entmachtete Formel- 1-Chef Bernie Ecclestone hat Gerüchte aus der Welt geschafft, wonach er künftig die Formel 1 mit einer eigenen Rennserie konkurrieren könnte. "Ich habe über beinahe 50 Jahre die Formel 1 aufgebaut. Das ist etwas, auf das ich stolz bin. Das Letzte, was ich will, ist, dass es Schaden nimmt", sagte der 86- Jährige, der vergangenen Montag von Chase Carey ersetzt worden war. (Im Video oben sehen Sie, wie Ecclestone im Ferrari durch die Salone Street in London braust.)