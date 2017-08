F1- Boss Carey mit Seitenhieb gegen Ecclestone

"Wir wollen es halt nicht so machen, wie es früher vielleicht üblich gewesen ist." Bei "Mister E." stand auf der "To- do- Liste": Sollte ein Veranstalter mit dem einen oder anderen Vertragspunkt nicht glücklich sein, muss man in der Sekunde in der Öffentlichkeit breittreten, dass bereits mit einem neuen verhandelt werde ...

Foto: GEPA

Nach "Speedweek"- Infos soll Carsten Tilke, Sohn des Streckenarchitekten Hermann Tilke, auf dem Internet- Portal Spox bestätigt haben, dass "wir bereits ein interessantes Streckenlayout entwickelt haben, das wir natürlich gerne umsetzen würden. Vor der beeindruckenden Kulisse in Las Vegas wäre das sicherlich ein weiteres Highlight im Kalender."

Mit einem zweiten Rennen in den USA wäre für Carey das Ende der Fahnenstange aber dennoch nicht erreicht. Der 63- jährige US- amerikanische Unternehmer kann sich auch vorstellen, zusätzlich einen Grand Prix in Detroit oder Long Beach zu fahren.

In der Saison 2018 gibt einmal Frankreich sein Comeback - in Le Castellet …

Richard Köck, Kronen Zeitung