F: Polizist schoss versehentlich bei Hollande- Rede

Am Rande eines Auftritts des französischen Präsidenten Francois Hollande hat ein Polizei- Scharfschütze am Dienstag versehentlich einen Schuss abgefeuert und zwei Menschen verletzt. Die beiden Verletzten seien jeweils am Bein getroffen worden, sagte der lokale Präfekt Pierre N'Gahane vor Journalisten.