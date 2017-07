F- 16 oder Gripen: Lösen sie die Eurofighter ab?

Der Eurofighter soll ab 2020 endgültig in den Hangar - doch mit welchem Super- Jet soll das Bundesheer künftig den rot- weiß- roten Luftraum sichern? Für den Militärluftfahrtexperten Georg Mader ist zwar aus heutiger Sicht noch nicht absehbar, welcher Abfangjäger dem Eurofighter nachfolgen könnte. Mögliche Modelle wären aber der schwedische Gripen E/F oder die US- amerikanische F- 16. In dem am Freitag präsentierten Ausstieg vom Eurofighter sieht der Österreich- Korrespondent der Militärfachzeitschrift "Jane's Defence" noch "viele Fragezeichen".