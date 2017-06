Extrakte aus Roter Zwiebel töten Krebszellen ab

Laut Angaben von Forschern um Abdulmonem Murayyan von der University of Guelph im kanadischen Ontario zeichnet für die antikanzerogene Wirkung der Roten Zwiebeln vor allem der Pflanzeninhaltsstoffe Qercetin, ein starkes Antioxidans , verantwortlich. Die Wirkung der Substanz werde zudem durch den roten Naturfarbstoff Anthozyan verstärkt, so die Wissenschaftler. Die Kombination sei es auch, die Rote Zwiebeln besser wirken lassen, als die anderen getesteten Zwiebelsorten.

"Wir haben herausgefunden, dass Zwiebeln beim Töten von Krebszellen exzellent sind. Sie aktivieren Signalwege, die die Krebszellen dazu bringen, zellulären Selbstmord zu begehen. Zudem stören sie die Kommunikation zwischen den Krebszellen, was deren Wachstum hemmt", wird Murayyan auf der Website der University of Guelph zitiert.

Künstlerische Illustration von Krebszellen Foto: thinkstockphotos.de

In einem nächsten Schritt wolle man die krebsdämpfende Wirkung der Extrakte der Roten Zwiebeln im Rahmen klinischer Studien am Menschen testen, sagt Murayyan. Er hält es für durchaus realistisch, die antikanzerogenen Substanzen der Lauchart schon in naher Zukunft in Form von Pulvern oder Tabletten als Unterstützung bei der Krebstherapie eingesetzt werde.